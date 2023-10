Racionalita zvíťazila a SNS ustúpila od nominácie Huliaka, môžu však nastať personálne presuny

29.10.2023 (SITA.sk) - Racionalita a to, že prospech krajiny je dôležitý, zvíťazilo, a preto Slovenská národná strana (SNS) ustúpila z nominácie Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia. V relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol poslanec národniarov Roman Michelko Na margo vyjadrení predsedu SNS Andreja Danka o tom, že sa bude usilovať o to, aby sa Huliak v budúcnosti dotkol vládnutia a prípadne sa stal ministrom, Michelko uviedol, že Danko pravdepodobne narážal na to, že môžu nastať personálne presuny, napríklad po voľbách do Európskeho parlamentu , po ktorých by sa niektorí ľudia, ktorí boli zvolení za stranu, mohli presunúť na iné pozície.