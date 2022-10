Rada EÚ pridala na sankčný zoznam jedenásť ľudí a štyri subjekty za porušovanie ľudských práv v Iráne

Neprimerané použitie sily

Minister informácií vypínal inernet

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rada Európskej únie (EÚ) pridala jedenásť ľudí a štyri subjekty na sankčný zoznam v súvislosti s ľudskými právami v Iráne.Rozhodla sa tak v reakcii na úmrtie mladej ženy Mahsy Amíní vo väzbe po zatknutí mravnostnou políciou a násilnou reakciou iránskych úradov na následné demonštrácie. Rada o tom informovala na svojej webstránke.„Európska únia a jej členské štáty odsudzujú rozsiahle a neprimerané použitie sily proti pokojným demonštrantom. To je neospravedlniteľné a neprijateľné. Ľudia v Iráne, rovnako ako kdekoľvek inde, majú právo pokojne protestovať a toto právo musí byť zabezpečené za každých okolností,“ uvádza Rada EÚ v stanovisku.Zároveň vyzýva na okamžité zastavenie násilných zákrokov proti mierumilovným demonštrantom, prepustenie zadržaných a zabezpečenie voľného toku informácií, ako aj na objasnenie počtu mŕtvych a zatknutých, poskytnutie spravodlivého procesu pre zadržaných, vyšetrenie smrti Amíní a potrestanie zodpovedných osôb.Sankcie sa v súvislosti so smrťou Amíní týkajú iránskej mravnostnej polície a dvoch jej kľúčových predstaviteľov.Pre násilné potláčanie protestov na zozname skončila iránska polícia a niekoľkí jej lokálni náčelníci. Minister informácií zase pribudol na zozname za jeho úlohu pri vypínaní internetu krajiny.Opatrenia, ktoré Rada prijala, pozostávajú zo zákazu cestovania a zmrazenia majetku. Občania EÚ a spoločnosti im nesmú sprístupňovať zdroje.Režim sankcií za ľudské práva v Iráne zahŕňa aj zákaz vývozu zariadení, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu, a zariadení na monitorovanie telekomunikácií do Iránu.