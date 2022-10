Únia zbiera dôkazy o predaji iránskych dronov Rusku. Ak sa informácie potvrdia, bude na to reagovať, tvrdí Borrell

17.10.2022 - Európska únia zbiera dôkazy o údajnom predaji dronov Rusku zo strany Iránu a bude na to reagovať, ak sa tieto tvrdenia potvrdia.Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v pondelok povedal, že použitie dronov únia dôsledne sleduje.Šéf európskej diplomacie sa tak vyjadril po stretnutí európskych ministrov zahraničia v Luxemburgu.Ako tiež povedal, ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba odsúdil použitie dronov Ruskom, keď sa ministrom prihovoril prostredníctvom videospojenia z bombového úkrytu.Aké opatrenia by Európska únia použila, ak by sa potvrdilo, že Irán predal Rusku drony, Borrell nešpecifikoval.