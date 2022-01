Rada EÚ únie odsúdila agresivitu Ruska voči Ukrajine, Moskvu vyzvala na okamžitú deeskaláciu napätia

EÚ

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Európska bezpečnosť je nerozdeliteľná a akékoľvek výzvy voči nej ovplyvňujú bezpečnosť Európskej únie () a jej členské štáty. Na svojej webstránke to uviedla Rada, ktorá vo svojich záveroch o európskej bezpečnostnej situácii odsúdila pokračujúce agresívne činy Ruska a hrozby voči Ukrajine.Zároveň vyzvala Rusko, aby deeskalovalo situáciu, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov.Akákoľvek ďalšia vojenská agresia Ruska voči Ukrajine bude mať masívne dôsledky a vysokú cenu, zopakovala Rada postoj lídrov členských štátov z decembrového stretnutia Európskej rady.potvrdzuje svoju neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny a ďalších partnerov z východného susedstva v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc a vyzýva Rusko, aby sa znovu konštruktívne zapojilo do existujúcich medzinárodných rámcov na udržateľné a mierové riešenie konfliktov,“ uvádza Rada vo svojom vyhlásení. Predstavy o „sférach vplyvu“ podľa nej v 21. storočí nemajú miesto.Únia má podľa Rady jednotný postoj a stále silno spolupracuje a koordinuje so Spojenými štátmi, Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), Ukrajinou a ďalšími partnerskými krajinami.Posilňovanie odolnosti a reakčných schopností eurobloku a jeho blízkych partnerov je dôležité, a to aj v boji proti kybernetickým a hybridným útokom, manipulácii so zahraničnými informáciami a zasahovaniu.