Rada Európy prijala novú stratégiu zameranú na boj proti terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Rada Európy (RE) v stredu oznámila, že v reakcii na akútnu hrozbu terorizmu v Európe prijala novú stratégiu založenú na prevencii, trestnom stíhaní a ochrane, zahŕňajúcu aj poskytovanie pomoci obetiam teroristických útokov.Generálny tajomník RE Thorbjörn Jagland v správe pre médiá uviedol, že treba zlepšiť schopnosť členských štátov tejto organizácie predchádzať terorizmu a bojovať proti nemu v plnom súlade s dodržiavaním ľudských práv a zásad právneho štátu.spresnil Jagland.Stratégia Rady Európy je založená na existujúcom právnom rámci a stanovuje súbor opatrení a nástrojov na pomoc vnútroštátnym orgánom.V oblasti prevencie je treba určiť súbor ukazovateľov na posúdenie rizika, že teroristický útok môže byť vykonaný zo strany radikalizovaných osôb. Pomôže zvyšovanie povedomia a praktické nástroje na predchádzanie radikalizácii vedúcej k terorizmu, ktoré môžu využiť najmä učitelia a pedagógovia. RE tiež požaduje prijatie politických usmernení týkajúcich sa prevencie a boja proti verejným teroristickým provokáciám, propagande, radikalizácii, náboru nových členov pre radikálne siete a ich výcviku, vrátane takýchto aktivít realizovaných cez internet.V oblasti trestného stíhania bude Rada Európy spolupracovať s prokurátormi a policajtmi pri zhromažďovaní dôkazov zo zón konfliktov a cez internet s cieľom zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v trestnoprávnej agende a umožniť stíhanie zahraničných teroristických bojovníkov.V rámci ochrany osôb sa budú zhromažďovať osvedčené postupy v oblasti deradikalizácie, odraďovania a reintegrácie podozrivých osôb do väčšinovej spoločnosti. Podľa stanoviska RE sú potrebné usmernenia na posúdenie rizika, ktoré predstavujú odsúdení teroristi, a na boj proti teroristickej propagande vo väzniciach v členských krajinách RE. Konkrétne opatrenia budú zamerané na poskytnutie lepšej pomoci obetiam teroristických útokov.Rada Európy okrem toho plánuje zorganizovať konferenciu, v rámci ktorej sa prediskutujú problémy súvisiace s návratom žien a detí zahraničných bojovníkov alebo osôb zapojených do trestných činov súvisiacich s terorizmom do Európy.