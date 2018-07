Juncker: EÚ stojí na rokovaniach o brexite pevne za Írskom

Jean-Claude Juncker, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 4. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) stojí na rokovaniach o brexite pevne za Írskom. Vyhlásil to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, tesne pred krízovou schôdzkou britskej vlády, na ktorej by sa kľúčoví ministri mali dohodnúť na tzv. bielej knihe, teda na oficiálnom návrhu obchodných vzťahov s blokom a režime na hraniciach s Írskom.Juncker to povedal v prejave v Európskom parlamente (EP) v utorok (3.7.), na začiatku rozhodujúceho týždňa pre britskú premiérku Theresu Mayovú. Tá v piatok (6.7.) zhromaždí svojich kľúčových ministrov, aby dospeli k spoločnej pozícii, ktorú predložia Bruselu.povedal Juncker s odvolaním sa na očakávaný návrh vlády premiérky Mayovej.povedal.uzavrel bývalý luxemburský premiér Juncker.Jeho komentáre odrážajú odmietavý postoj EÚ k pokračovaniu rokovaní o obchode, kým sa nepodarí vyriešiť kľúčovú otázku, a to ako sa vyhnúť hraničným kontrolám medzi britskou provinciou Severné Írskom a členským štátom EÚ - Írskom po brexite.Prezident EÚ Donald Tusk tiež vyzval Mayovú, aby predložila svoj návrh. Vyjednávači Únie predstavili svoju víziu budúcich obchodných vzťahov ešte v marci a odvtedy čakajú na návrh Londýna.povedal Tusk poslancom EP.Tusk sa zhodol s Junckerom, že musí priniesť uspokojivú odpoveď na írsku otázku.povedal.Pred piatkovým zasadaním kabinetu sa Mayová stretla v utorok (3.7.) s holandským premiérom Markom Rutteom a vo štvrtok (5.7.) ju čaká schôdzka s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.