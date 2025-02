Rada FPU rozhodla o podpore pre divadlá, kultúrne a umelecké centrá aj časopisy

Diskriminácia

4.2.2025 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na svojom ostatnom rokovaní rozhodla o podpore pre divadlá, kultúrne a umelecké centrá aj časopisy. Festival Drama Queer , ktorý dvanásť rokov podporuje divadelné umenie s queer tematikou, nedostal ani euro.Jeho riaditeľ Róbert Pakan hovorí o diskriminácii a nekompetentnosti Rady FPU, ktorá svojím hlasovaním zmenila rozhodnutie hodnotiacej komisie. Požadovaná suma na projekt bola, no Rada sa rozhodla hlasovaním zmeniť návrh odbornej komisie na „nepodporiť žiadosť".„Akcia, ktorú má fond podporiť, nemá pre slovenskú kultúru a umenie taký význam, ako je požadovaná suma,“ píše sa v rozhodnutí. Proti tejto zmene hlasovali predseda Rady FPU Dušan Buran a členka Irina Čierniková, ostatní členovia, teda Peter Grutka , Július Lomenčík, Matúš Oľha Ondrej Zimka hlasovali za zmenu. Anna Miklovičová sa pri hlasovaní zdržala.„Členovia Rady týmto rozhodnutím ukázali, že nerozumejú umeniu v jeho rozmanitosti, pestrosti a dôležitosti. Queer umelci mali a majú pre slovenskú kultúru obrovský význam, ktorý sa nedá ignorovať,“ myslí si riaditeľ festivalu Pakan.Predmetné rozhodnutie označil za cielený krok pri vymazávaní queer ľudí z verejného a kultúrneho priestoru. Pakan okrem iného poukázal na personálnu i finančnú náročnosť organizácie festivalu, dodal, že predmetná suma reflektuje reálne náklady.Rovnako podotkol, že ak mala Rada FPU výhrady k výške požadovanej sumy, mohla ju znížiť, tak, ako to spravila aj pri iných projektoch. Pakan dodáva, že rozhodnutie podporu úplne zrušiť vyvoláva v tomto kontexte otázku o skutočných dôvodoch pre takéto rozhodnutie.Rada FPU v prípade niektorých projektov rozhodla o ich podpore, avšak nepridelila im celú sumu. Napríklad na Festival Astorka 2025 namiesto požadovanýchpriklepla rovných Divadelný Spiš namiesto požadovaných vyšezískala Virvar - medzinárodný festival bábkového divadla pod taktovkou Bábkového divadla Košického kraja bol podporený sumou 13-tisíc eur namiesto požadovaných vyše 19-tisíc.Kompletnú požadovanú sumu získal len Slanický ostrov divadla 2025, išlo oK celkovej požadovanej čiastke sa priblížil projekt Divadelného festivalu Špandiv 2025, z necelých, ktoré žiadali, mu Rada FPU pridelilaOdborná komisia pritom projektu neodporúčala prideliť podporu, argumentovala jeho umelecky menej ambicióznou a neinvenčnou dramaturgiou. Proti schváleniu dotácie sa v tomto prípade postavil len Dušan Buran.Okrem Drama Queer nedostal žiadnu podporu ani projekt Ríša rozprávok Občianskeho združenia FESTIVAL Meteorit.„Projekt je z veľkej časti určený na tvorbu javiskového diela a nespĺňa parametre festivalu na základe Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2025. Vzhľadom na komerčný charakter projektu ho odborná komisia odporúča nepodporiť,“ uvádza sa v zdôvodnení.Podporený nebol ani projekt Festival zábavy - Piešťanské zábaly, v tomto prípade odborná komisia argumentovala nedostatočne rozpracovaným projektom i menej ambicióznou dramaturgiou.