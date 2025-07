Rada FPU výrazne znížila dotácie zriaďovaným divadlám. Uistenia Šimkovičovej boli klamstvom, tvrdí SK8

Šimkovičová porušila záväzok

Niektoré inscenácie nevzniknú

Štandard transparentnosti bol porušený

30.7.2025 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) rapídne znížila dotácie pre zriaďované divadlá, uistenia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej SNS ) boli klamstvom. Informovalo o tom združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) Nad rozhodnutím Rady FPU vyjadrili veľké znepokojenie a upozornili, že takýto dramatický zásah ohrozuje vznik nových inscenácií a tiež dôveru v partnerstvo s FPU. Rada FPU znížila dotáciu pre zriaďované divadlá až o 70 percent, teda z pôvodne alokovaných 250-tisíc eur na 75-tisíc eur.„Alarmujúce je tiež zistenie, že Rada FPU pridelila v tomto roku všetkým divadlám - zriaďovaným aj nezriaďovaným, celkovo o 650-tisíc eur menej oproti návrhom odborných komisií. Ide o najväčšie zníženie zo všetkých oblastí umenia, ktoré vážne destabilizuje fungovanie regionálnych divadiel,“ upozornilo združenie SK8 s tým, že toto rozhodnutie ide priamo proti uisteniam ministerky kultúry, ktoré vyslovila na spoločnom rokovaní s predsedami krajov v júnu tohto roku.Združenie SK8 pripomenulo, že zaznel vtedy záväzok, že akékoľvek zmeny, ktoré budú mať dopad na kultúru v regiónoch, budú vopred konzultované so samosprávami. To sa však nestalo.„Zníženie podpory pre krajské divadlá o 70 percent je ďalším jasným signálom, že štát hodil regionálnu kultúru cez palubu. Ide o tvrdý zásah do inštitúcií, ktoré samosprávne kraje systematicky a zodpovedne rozvíjajú. Deklaratórne a prázdne gestá v tejto situácii nestačia – práve na tomto rozhodnutí je vidieť skutočný postoj vlády k podpore kultúry v regiónoch,“ vyhlásil predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič Ako zdôraznil, očakávajú nápravu, férový prístup a jasné vysvetlenie. „SK8 nebude ticho, keď sa bude regiónom upierať rovnaký prístup ku kultúre,“ dodal Viskupič.SK8 priblížila, že väčšina divadiel zriadených samosprávnymi krajmi získala v rámci výzvy na podporu len 2 000 eur na projekt. To v praxi predstavuje menej než desatinu reálnych nákladov na vytvorenie javiskového diela. Takáto nízka suma podľa SK8 vytvára výrazný nepomer medzi spolufinancovaním zo strany zriaďovateľov a príspevkom zo strany fondu. To je podľa združenia dlhodobo neudržateľné.Predseda ASDO a riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin Tibor Kubička spresnil, že dotácia 2 000 eur pokrýva len zlomok reálnych nákladov na vznik javiskového diela. Nestačí to podľa neho na zabezpečenie tvorivého tímu, scénografie, kostýmov ani technického zázemia.„Znamená to, že niektoré inscenácie sa obmedzia alebo vôbec nevzniknú. V dôsledku toho sa znižuje kvalita, rozmanitosť a dostupnosť divadelného umenia pre verejnosť. Pre krajské divadlá, ktoré plnia kultúrnu aj vzdelávaciu funkciu v rámci celého regiónu, ide o vážne ohrozenie ich poslania,“ upozornil Kubička.SK8 zdôrazňuje, že žiadatelia ani odborné komisie neboli o znížení alokácie vopred informovaní. Bol tak porušený štandard transparentnosti a predvídateľnosti rozhodovania.„Navyše, Rada FPU nezverejnila žiadne odborné odôvodnenie, prečo k takejto zásadnej redukcii pristúpila – najmä ak nebolo spochybnené hodnotenie kvality projektov,“ doplnilo združenie, ktoré spoločne s ASDO žiada vysvetlenie a prehodnotenie rozhodnutia FPU.Samosprávne kraje, ktoré sú najväčším zriaďovateľom kultúrnych inštitúcií, očakávajú férovosť, dialóg a úctu k práci kultúrnych profesionálov.Rapídne zníženie dotácie sa dotkne Bábkového divadla Košického kraja, Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, Bábkového divadla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Divadla Andreja Bagara v Nitre, Davadla Aréna, Divadla Astorka Korzo ´90, Divadla Jána Palárika v Trnave, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Divadla Ludus, Mestského divadla - Divadlo z Pasáže a tiež Slovenského komorného divadla Martin.