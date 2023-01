Rada pre rozpočtovú zodpovednosť by mala mať širšie kompetencie v legislatívnom procese, navrhla skupina poslancov

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Kompetencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) by sa v rámci legislatívneho procesu zákonov mali rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý do parlamentu predložila skupina poslancov okolo Milana Vetráka.Ide o reakciu na nález Ústavného súdu SR v rámci rodinného balíčka pomoci. Vtedy sa nemali poslanci možnosť oboznámiť so stanoviskom rozpočtovej rady, keď sa o balíčku v skrátenom konaní rokovalo.Cieľom je, aby sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mohla vyjadrovať k legislatívnym návrhom prerokovávaným v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní, ak napríklad hrozia hospodárske škody.Taktiež by sa mala rozšíriť možnosť požiadať radu o iniciatívne stanovisko k legislatívnym návrhom nie zo strany poslaneckého klubu, ale zo strany prezidenta SR, parlamentného výboru alebo poslanca parlamentu.