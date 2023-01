Horský priechod Donovaly uzavreli pre nákladnú dopravu

Horský priechod (HP) Donovaly uzavreli pre nákladnú dopravu nad desať metrov z dôvodu hustého sneženia. Slovenská správa ciest (SSC) o tom v nedeľu podvečer informovala na svojom webe zjazdnost.sk.





"Miestami čerstvý sneh hrúbky jeden až dva centimetre sa nachádza na HP Fačkov, Šturec, Donovaly a Čertovica," priblížili cestári. Ostatné HP majú povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý."Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý," spresnili. Silný dážď obmedzuje viditeľnosť do 100 metrov na diaľničných úsekoch v Bratislave.Vodiči nahlásili Zelenej vlne RTVS veľa vody najmä v pravom jazdnom pruhu diaľnice D1 na trase Senec - Bratislava. Tiež na ceste medzi Svätým Jurom a Bratislavou."Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Heľpa a sedlo Besník, pre sneženie je znížená dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Šturec a Banská Štiavnica," doplnila SSC. V okolí Senice si treba dať pozor na silný nárazový vietor.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje počas nedeľného večera na sneženie v celom Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Banskobystrického kraja a tiež v okresoch Rožňava, Prievidza a Považská Bystrica. V polohách nad 700 metrov nad morom tam môže napadnúť do 15 centimetrov snehu. Výstraha prvého stupňa platí v nedeľu do 23.00 h.