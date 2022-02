Rada pre vysielanie a retransmisiu podporuje operátorov vo vyraďovaní ruských staníc z programovej ponuky

Okamžite zasiahnuť nevedia

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) rozhodnutie o vyradení ruských televíznych staníc z programovej ponuky podporuje a operátorom ponúka konzultácie.Uviedla to v tlačovej správe hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková s tým, že platná legislatíva neumožňuje okamžitý zákaz šírenia ruských televíznych staníc.Návrh zákona o mediálnych službách, ktorý je v parlamente, by mal v takýchto prípadoch umožniť regulátorovi reagovať pružnejšie.Michelčíková poukázala na to, že európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a platný slovenský zákon o vysielaní a retransmisii umožňujú regulátorovi rozhodnúť o pozastavení retransmisie programovej služby, ak zjavne, závažne a hrubo podnecuje k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva či národnosti. Toto opatrenie však nie je možné aplikovať s okamžitou účinnosťou.RVR k nemu môže pristúpiť, len ak sa vysielateľ počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov najmenej dvakrát dopustil uvedeného konania, čomu musí predchádzať monitoring RVR zameraný na vyhľadávanie škodlivého obsahu.Po zistení takého konania RVR informuje o zámere obmedziť vysielanie na území SR samotného vysielateľa, krajinu, z ktorej programová služba pochádza a Európsku komisiu, ktorí sa majú spoločne usilovať o urovnanie sporu. Ak sa do 15 dní neurovná, môže Rada rozhodnúť o obmedzení šírenia programovej služby.„Je zrejmé, že takýto postup je v aktuálnej situácii neúmerne zdĺhavý, a teda neefektívny. Preto plne podporujeme rozhodnutie slovenských operátorov vyradiť zo svojej programovej ponuky sporné ruské televízne kanály, a tým operátorom, ktorí ešte s takýmto rozhodnutím váhajú, ponúkame konzultácie, v rámci ktorých poskytneme všetky relevantné informácie potrebné pre uskutočnenie rozhodnutia,“ vysvetlil riaditeľ Kancelárie RVR a predseda združenia európskych regulátorov Ľuboš Kukliš Kukliš podotkol, že chápu, ak operátori pri úprave svojej programovej ponuky zvažujú argument zachovania plurality informácií.„V tejto súvislosti by sme však radi pozornosť upriamili na fakt, že ruský telekomunikačný úrad vo štvrtok nariadil miestnym médiám zverejňovať v súvislosti so situáciou na Ukrajine iba informácie z oficiálnych ruských zdrojov,“ upozornil na možný opačný efekt zachovania doterajšej programovej ponuky.Michelčíková dodala, že RVR je pripravená poskytnúť v otázkach spadajúcich do jej kompetencií maximálnu súčinnosť relevantným slovenským orgánom, a to vrátane témy obmedzenia retransmisie.Kukliš konštatoval, že všetky limity vyplývajúce z mediálnej legislatívy strácajú opodstatnenie vo chvíli, ak by štát označil obsah šírených programových služieb napríklad za bezpečnostnú hrozbu.V danom prípade majú prednosť iné zákony a z nich vyplývajúce opatrenia, čomu sú schopní sa okamžite prispôsobiť.Téme sa Rada venuje aj v rámci svojej pozície v ERGA, platforme regulátorov pri Európskej komisii, kde sa rokuje o možnostiach koordinovaného postupu, a tiež ako súčasný predsedajúci člen EPRA, združenia európskych regulátorov, ktorá momentálne funguje ako rýchly a efektívny kanál pre zdieľanie informácií a skúseností.Kukliš priblížil, že v najbližších dňoch plánuje členom EPRA adresovať výzvu na potrebu zvýšenej obozretnosti pri vyhodnocovaní vysielania ruských médií, na ktorú včera upozornil ukrajinský úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie.