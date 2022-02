Ruská invázia zrejme zmení vzťahy Orbána a Putina, Maďarsko prijíma všetkých utečencov z Ukrajiny

Vstupujú cez päť hraničných priechodov

Maďarsko podporuje sankcie Únie

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarsko prijíma všetkých utečencov, ktorí sú obyvateľmi Ukrajiny alebo majú v krajine legálny pobyt bez ohľadu na to, či boli povolaní do ukrajinských ozbrojených síl.Povedal to na tlačovej konferencii v maďarskom pohraničnom meste Beregsurány premiér krajiny Viktor Orbán. „Povoľujeme vstup všetkým," uviedol Orbán.„Videl som ľudí, ktorí nemajú cestovné doklady, ale poskytujeme im aj cestovné dokumenty. Po riadnom preverení umožňujeme vstup aj tým, ktorí prišli z tretích krajín," dodal.V posledných dňoch do Maďarska z Ukrajiny utieklo niekoľko tisíc ľudí. Do krajiny vstupujú cez päť hraničných priechodov na 137-kilometrových hraniciach s Ukrajinou. Maďarsko za Orbánovej vlády v posledných rokoch rozhodne odmieta všetky formy imigrácie.Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina v Európskej únii, s Kremľom udržiava úzke ekonomické a diplomatické vzťahy.Povedal však, že ruská invázia na Ukrajinu pravdepodobne spôsobí zmeny v jeho vzťahoch s Putinom a Maďarsko podporuje všetky sankcie proti Moskve navrhnuté Európskou úniou.