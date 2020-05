Rada prokurátorov nesúhlasí s navrhovanou zmenou v obsadzovaní postu generálneho prokurátora

Nemerateľný pojem

Odmietajú mediálne útoky

Kandidáta navrhovali iba poslanci

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Otváranie možnosti kandidovať na funkciu generálneho prokurátora pre iné subjekty ako pre prokurátorov predstavuje nebezpečný precedens, ktorý môže byt' kedykoľvek v budúcnosti zneužitý v politickom boji a otvára priestor pre neželanú politizáciu prokuratúry.Uvádza sa to vo vyhlásení Rady prokurátorov SR zverejnenom na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Rozšírenie okruhu kandidátov na funkciu generálneho prokurátora je jedným z cieľov novej navrhovanej právnej úpravy z dielne poslancov vládnej koalície.Rada prokurátorov tiež konštatuje, že ju znepokojuje aj navrhovaná možnosť odvolať generálneho prokurátora z funkcie, ak prestal plniť svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne.„Návrh na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie v takomto prípade má dávať prezidentovi Národná rada Slovenskej republiky ako predstaviteľ politickej moci, čo zvýrazňuje aspekt ďalšej možnej politizácie prokuratúry. Pojem plnenia funkcie generálnym prokurátorom riadne, čestne, nezávisle a nestranne je ničím nemerateľný a otvára priestor pre výmenu generálneho prokurátora predstaviteľmi politickej moci kedykoľvek, ked' k tomu bude politická vôľa. Predkladateľ týmto návrhom rezignoval na princíp politickej predvídavosti,“ konštatuje rada.Rade sa tiež nepáči, že návrh na zmenu zákona bol predložený formou poslaneckého návrhu, čím bola oprávneným subjektom odňatá možnosť návrh zákona štandardným spôsobom pripomienkovať.„Vyzývame predkladateľov návrhu, aby v stanovenej dobe ponechali možnosť k tomu v minulosti na tento účel zriadenej a aktívne činnej pracovnej skupine návrh zákona štandardným spôsobom pripraviť tak, aby medzi odbornou verejnosťou nevzbudzoval rozpaky,“ dodala rada prokurátorov.Rada tiež omieta mediálne útoky rôznych politických predstaviteľov na systém prokuratúry a všetkých prokurátorov, ktoré vychádzajú z neodbornosti, neinformovanosti a nízkej politickej kultúry.Možnosť uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora by mali mať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi. Doteraz sa mohli o tento post uchádzať len prokurátori.Vyplýva to z novely zákona o prokuratúre, ktorú do parlamentu predložili vládni poslanci Juraj Šeliga ( Za ľudí ), Alojz Baránik ( SaS ), Ondrej Dostál ( SaS ), Petra Hajšelová ( Sme rodina ) a Milan Vetrák ( OĽaNO ). Voľba generálneho prokurátora bude v parlamente verejná.Doteraz mohli kandidáta na generálneho prokurátora navrhovať výlučne poslanci parlamentu.Po novom bude môcť kandidátov predkladať aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov (napríklad komory), vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva (napríklad Slovenská akadémia vied alebo právnické fakulty).Návrh zavádza aj novú podmienku pre výkon funkcie generálneho prokurátora. Je ňou požiadavka, aby generálny prokurátor konal riadne a čestne.Zároveň novela obsahuje aj nový dôvod na odvolanie šéfa prokuratúry. Bude ho možné odvolať v prípade, ak prestane svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne.