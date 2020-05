Maďarsko po zásahu Súdneho dvora EÚ zatvára tranzitné zóny pre azylantov na srbskej hranici

Tranzitná zóna ako väzba

Ploty s ostnatými drôtmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda vo štvrtok oznámila, že zatvára tranzitné zóny na hranici so Srbskom, kde zadržiavajú žiadateľov o azyl, kým sa vybavujú ich žiadosti.Šéf úradu vlády Gergely Gulyás uviedol, že preto zhruba 280 žiadateľov o azyl presunú do prijímacích centier v krajine.Budúci žiadatelia o azyl sa budú podľa neho musieť so svojimi žiadosťami obrátiť na maďarské diplomatické misie.Rozhodnutie vlády prišlo po tom, čo Súdny dvor Európskej únie minulý týždeň rozhodol, že zadržiavanie žiadateľov o azyl v maďarských tranzitných zónach sa rovná väzbe, a uviedol, že bolo povolené na maximálne štyri týždne.Tranzitné zóny, postavené z prepravných kontajnerov, boli častým terčom rozsiahlej kritiky zo strany ľudskoprávnych skupín doma i v zahraničí.Podľa nich si tam mohlo požiadať o azyl len málo ľudí a osoby, ktoré tam zadržiavali, čelili podmienkam podobným tým vo väzení.Okrem iného tiež kritizovali napríklad aj časté rozhodnutie Maďarska neposkytovať jedlo dospelým, ktorých počiatočné žiadosti o azyl zamietli, ale oni zostali v tranzitných zónach, kým sa neuskutočnil odvolací proces.V reakcii na migračnú krízu v roku 2015, keď krajinou prešlo okolo 400-tisíc ľudí smerujúcich do západnej Európy, Maďarsko postavilo na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom ploty s ostnatými drôtmi a neskôr pri maďarsko-srbskej hranici vznikli aj spomínané tranzitné zóny.Opatrenia boli súčasťou čoraz prísnejšej protiimigračnej politiky premiéra Viktora Orbána a extrémnej minimalizácie maďarského azylového systému, pripomína agentúra AP.