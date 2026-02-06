Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dorota
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Rada prokurátorov súhlasí so Žilinkom, vystúpenia Fica a ďalších politikov sleduje so znepokojením


Tagy: Generálny prokurátor SR Novela Trestného zákona Premiér Slovenskej republiky

Rada prokurátorov SR sa plne stotožňuje s konštatovaním generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý po vyhodnotení ...



Zdieľať
bp_9219 676x451 6.2.2026 (SITA.sk) - Rada prokurátorov SR sa plne stotožňuje s konštatovaním generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý po vyhodnotení štatistických ukazovateľov za rok 2025 označil stav boja proti korupcii na Slovensku za alarmujúci a poukázal na závažné deficity legislatívneho procesu v Národnej rade SR.

Pred dôsledkami varovali už v roku 2023


Ako rada ďalej uvádza v stanovisku, v tomto kontexte považuje za nevyhnutné pripomenúť, že už v decembri 2023 dôrazne a v predstihu varovala pred negatívnymi dôsledkami zrušenia špecializovaných protikorupčných orgánov a obchádzania odbornej diskusie.

Upozorňovali sme, že prijímanie zásadných zmien trestnej politiky bez náležitej prípravy povedie k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite," zdôraznila rada. Tá zároveň s vážnym znepokojením zaznamenala mediálne vystúpenia predsedu vlády Roberta Fica a ďalších politických predstaviteľov z posledných dní, ktorí opätovne obvinili generálneho prokurátora, krajského prokurátora v Bratislave a rezort prokuratúry zo zapojenia sa do politickej súťaže.

Rada opakovane, tak ako v minulosti, zdôrazňuje, že právny poriadok Slovenskej republiky zakotvuje procesné nástroje a inštitúty na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov prokurátorov vo veciach, v ktorých prokuratúra vykonáva svoje zákonné oprávnenia. Mediálne útoky nie sú nástrojom spravodlivosti," uvádza sa v stanovisku rady.

Kritika má byť vedená odborne a slušne


Zároveň rada vyzýva, aby kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov bola vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. „Nerešpektovanie týchto princípov výrazným spôsobom oslabuje dôveru verejnosti v právny štát, spravodlivosť a nezávislosť orgánov ochrany práva," dodala rada prokurátorov.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na tlačovej konferencii v stredu 4. februára upozornil, že novela Trestného zákona bola experimentom, ktorý sa nevydaril, a že prípady korupcie sa nevyšetrujú. Priblížil, že v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 počet stíhaných klesol o 70 percent a nebol odhalený jediný prípad korupcie na najvyšších miestach.

Môže za to podľa neho najmä novela trestných kódexov, reorganizácia Policajného zboru a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa predsedu vlády Roberta Fica však Žilinka nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých je na úrovni vlády dostatok odborných argumentov, zasiahol do politickej súťaže.


Zdroj: SITA.sk - Rada prokurátorov súhlasí so Žilinkom, vystúpenia Fica a ďalších politikov sleduje so znepokojením © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Novela Trestného zákona Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 