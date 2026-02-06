|
Piatok 6.2.2026
Meniny má Dorota
Denník - Správy
06. februára 2026
Rada prokurátorov súhlasí so Žilinkom, vystúpenia Fica a ďalších politikov sleduje so znepokojením
Rada prokurátorov SR sa plne stotožňuje s konštatovaním generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý po vyhodnotení ...
6.2.2026 (SITA.sk) - Rada prokurátorov SR sa plne stotožňuje s konštatovaním generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý po vyhodnotení štatistických ukazovateľov za rok 2025 označil stav boja proti korupcii na Slovensku za alarmujúci a poukázal na závažné deficity legislatívneho procesu v Národnej rade SR.
Ako rada ďalej uvádza v stanovisku, v tomto kontexte považuje za nevyhnutné pripomenúť, že už v decembri 2023 dôrazne a v predstihu varovala pred negatívnymi dôsledkami zrušenia špecializovaných protikorupčných orgánov a obchádzania odbornej diskusie.
„Upozorňovali sme, že prijímanie zásadných zmien trestnej politiky bez náležitej prípravy povedie k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite," zdôraznila rada. Tá zároveň s vážnym znepokojením zaznamenala mediálne vystúpenia predsedu vlády Roberta Fica a ďalších politických predstaviteľov z posledných dní, ktorí opätovne obvinili generálneho prokurátora, krajského prokurátora v Bratislave a rezort prokuratúry zo zapojenia sa do politickej súťaže.
„Rada opakovane, tak ako v minulosti, zdôrazňuje, že právny poriadok Slovenskej republiky zakotvuje procesné nástroje a inštitúty na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov prokurátorov vo veciach, v ktorých prokuratúra vykonáva svoje zákonné oprávnenia. Mediálne útoky nie sú nástrojom spravodlivosti," uvádza sa v stanovisku rady.
Zároveň rada vyzýva, aby kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov bola vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. „Nerešpektovanie týchto princípov výrazným spôsobom oslabuje dôveru verejnosti v právny štát, spravodlivosť a nezávislosť orgánov ochrany práva," dodala rada prokurátorov.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka na tlačovej konferencii v stredu 4. februára upozornil, že novela Trestného zákona bola experimentom, ktorý sa nevydaril, a že prípady korupcie sa nevyšetrujú. Priblížil, že v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 počet stíhaných klesol o 70 percent a nebol odhalený jediný prípad korupcie na najvyšších miestach.
Môže za to podľa neho najmä novela trestných kódexov, reorganizácia Policajného zboru a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa predsedu vlády Roberta Fica však Žilinka nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých je na úrovni vlády dostatok odborných argumentov, zasiahol do politickej súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Rada prokurátorov súhlasí so Žilinkom, vystúpenia Fica a ďalších politikov sleduje so znepokojením © SITA Všetky práva vyhradené.
