|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO
Colníci likvidujú milión fliaš nezdaneného alkoholu. Od rána zasahujú v priestoroch daňového skladu a v spoločnosti na výrobu liehu v Šamoríne. Informovala o tom
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Colníci likvidujú milión fliaš nezdaneného alkoholu. Od rána zasahujú v priestoroch daňového skladu a v spoločnosti na výrobu liehu v Šamoríne. Informovala o tom Finančná správa SR. Ako spresnila, colníci v najbližších dňoch zlikvidujú alkohol, ktorý prepadol v prospech štátu. Škoda, ktorý vznikla štátu na spotrebnej dani, sa vyšplhala nad milión eur.
„Tieto alkoholické nápoje boli správcom dane zabezpečené z dôvodu, že daňový subjekt závažným spôsobom porušil zákon v oblasti spotrebných daní," vysvetlila Finančná správa SR s tým, že bývalé vedenie finančnej správy v tomto prípade nekonalo.
„Procesy smerujúce k likvidácií tohto rekordného množstva alkoholu boli zo strany bývalého vedenia zámerne pozdržiavané,“ skonštatovali colníci. Finančná správa preto podnikla právne kroky, keďže sa domnieva, že bývalé vedenie v tejto veci úmyselne nekonalo.
Súčasné vedenie finančnej správy po zistení skutkového stavu v roku 2024 podniklo kroky na likvidáciu zadržaného liehu. Dnešným dňom (6. 2.) sú ukončené a alkohol tak môže byť zlikvidovaný. Finančná správa spresnila, že ide o takmer 176 655 litrov liehu v spotrebiteľskom balení v počte kusov 980 954.
Ďalej ide o medziprodukt v objeme 32 226 litrov v IBC nádržiach a tiež maceráty, arómy a extrakty v objeme 65 079 kilogramov a 1 039 litrov v plastových kanistroch a nerezových tankoch. Štátu, ktorý musel zaplatiť likvidáciu, vznikla škoda 184-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Tieto alkoholické nápoje boli správcom dane zabezpečené z dôvodu, že daňový subjekt závažným spôsobom porušil zákon v oblasti spotrebných daní," vysvetlila Finančná správa SR s tým, že bývalé vedenie finančnej správy v tomto prípade nekonalo.
„Procesy smerujúce k likvidácií tohto rekordného množstva alkoholu boli zo strany bývalého vedenia zámerne pozdržiavané,“ skonštatovali colníci. Finančná správa preto podnikla právne kroky, keďže sa domnieva, že bývalé vedenie v tejto veci úmyselne nekonalo.
Súčasné vedenie finančnej správy po zistení skutkového stavu v roku 2024 podniklo kroky na likvidáciu zadržaného liehu. Dnešným dňom (6. 2.) sú ukončené a alkohol tak môže byť zlikvidovaný. Finančná správa spresnila, že ide o takmer 176 655 litrov liehu v spotrebiteľskom balení v počte kusov 980 954.
Ďalej ide o medziprodukt v objeme 32 226 litrov v IBC nádržiach a tiež maceráty, arómy a extrakty v objeme 65 079 kilogramov a 1 039 litrov v plastových kanistroch a nerezových tankoch. Štátu, ktorý musel zaplatiť likvidáciu, vznikla škoda 184-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rada prokurátorov súhlasí so Žilinkom, vystúpenia Fica a ďalších politikov sleduje so znepokojením
Rada prokurátorov súhlasí so Žilinkom, vystúpenia Fica a ďalších politikov sleduje so znepokojením
<< predchádzajúci článok
Hasiči reagujú na kritiku Bajo Holečkovej, dodávka nových áut prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou
Hasiči reagujú na kritiku Bajo Holečkovej, dodávka nových áut prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou