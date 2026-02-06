Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dorota
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO


Tagy: Alkohol Colníci

Colníci likvidujú milión fliaš nezdaneného alkoholu. Od rána zasahujú v priestoroch daňového skladu a v spoločnosti na výrobu liehu v Šamoríne. Informovala o tom



Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Colníci likvidujú milión fliaš nezdaneného alkoholu. Od rána zasahujú v priestoroch daňového skladu a v spoločnosti na výrobu liehu v Šamoríne. Informovala o tom Finančná správa SR. Ako spresnila, colníci v najbližších dňoch zlikvidujú alkohol, ktorý prepadol v prospech štátu. Škoda, ktorý vznikla štátu na spotrebnej dani, sa vyšplhala nad milión eur.


Tieto alkoholické nápoje boli správcom dane zabezpečené z dôvodu, že daňový subjekt závažným spôsobom porušil zákon v oblasti spotrebných daní," vysvetlila Finančná správa SR s tým, že bývalé vedenie finančnej správy v tomto prípade nekonalo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Procesy smerujúce k likvidácií tohto rekordného množstva alkoholu boli zo strany bývalého vedenia zámerne pozdržiavané,“ skonštatovali colníci. Finančná správa preto podnikla právne kroky, keďže sa domnieva, že bývalé vedenie v tejto veci úmyselne nekonalo.

Súčasné vedenie finančnej správy po zistení skutkového stavu v roku 2024 podniklo kroky na likvidáciu zadržaného liehu. Dnešným dňom (6. 2.) sú ukončené a alkohol tak môže byť zlikvidovaný. Finančná správa spresnila, že ide o takmer 176 655 litrov liehu v spotrebiteľskom balení v počte kusov 980 954.

Ďalej ide o medziprodukt v objeme 32 226 litrov v IBC nádržiach a tiež maceráty, arómy a extrakty v objeme 65 079 kilogramov a 1 039 litrov v plastových kanistroch a nerezových tankoch. Štátu, ktorý musel zaplatiť likvidáciu, vznikla škoda 184-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol Colníci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rada prokurátorov súhlasí so Žilinkom, vystúpenia Fica a ďalších politikov sleduje so znepokojením
<< predchádzajúci článok
Hasiči reagujú na kritiku Bajo Holečkovej, dodávka nových áut prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 