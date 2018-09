Rada RTVS hovorila o letnej štruktúre a predvolebnom vysielaní

Na snímke riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) – Letnú programovú štruktúru hodnotila Rada RTVS v stredu na svojom zasadnutí. Sumárny podiel na trhu, ktorý RTVS dosiahla letnou štruktúrou, dosiahol v celom dni hodnotu 14,8 percenta, čo je medziročný nárast o 2 percentá. V hlavnom vysielacom čase dosiahla podiel na trhu 16,9 percenta, čo je najlepší osemročný výsledok.informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Na obrazovky Jednotky RTVS sa v pondelok 10. septembra vrátila v pôvodnom vysielacom čase relácia Reportéri.doplnil Rezník.Rada RTVS prerokovala a vzala na vedomie informáciu o vysielaní RTVS v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a pravidlá volebného vysielania. Z uvedeného materiálu vyplýva, že na televíznej Dvojke si diváci od 22. októbra od 17.30 h budú môcť pozrieť osem moderovaných diskusných relácií s kandidátmi na primátorov krajských miest na aktuálne témy súvisiace s fungovaním obecnej samosprávy. Dve diskusie budú vysielané zo štúdia v Košiciach, dve z Banskej Bystrice a štyri z Bratislavy. Súbežne ich odvysiela aj Rádio Regina. Volebné štúdio sa začne na Jednotke v deň volieb 10. novembra o 22.15 h a na druhý deň o 8.30 h. Volebným výsledkom sa bude venovať aj diskusná relácia O 5 minút 12. Rádio Regina, Západ, Stred a Východ, prinesie 25 debát s kandidátmi okresných miest s počtom obyvateľov nad 25.000. Odznejú v pracovných dňoch od 20. októbra do 7. novembra od 15.00 do 16.00 h.Rezník informoval aj o personálnych zmenách verejnoprávneho telerozhlasu. RTVS má nového moderátora relácie O 5 minút 12, je ním Jozef Hajko, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie od septembra dirigent Peter Valentovič. Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československej republiky bude dirigovať Ondrej Lenárd. Novým šéfom odboru kreatívy RTVS sa stal Igor Majkut, na odbor informačných okruhov Slovenského rozhlasu – Rádia Slovensko, Regín a zahraničného vysielania nastupuje Juraj Rybanský.Pri diskusii o rozsahu spravodajstva odzneli zo strany členov rady názory, aby RTVS obsadila miesta spravodajcov vo Washingtone a Moskve.