Rada RTVS upozornila na možné riziká dlhodobej udržateľnosti programovej služby Šport

Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) upozornila manažment RTVS na možné riziká dlhodobej udržateľnosti programovej služby Šport.

Dôvodom je podfinancovanie RTVS aj situácia na trhu so športovými licenciami.

Vyplýva to z uznesenia Rady RTVS, ktoré prijala dnes na svojom zasadnutí.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo pre agentúru SITA konštatoval, že spustenie novej programovej služby Šport je nielen v súlade s Koncepciou riadenia a rozvoja RTVS, ktorú predložil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ale aj prirodzenou ambíciou verejnoprávneho vysielateľa.

Gallo dodal, že rada poukázala na možné, na ktoré upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), ako aj so situáciou na trhu so športovými licenciami.„Preto sme požiadali o predloženie aktualizovanej stratégie nákupu vysielacích práv a iniciovanie zmeny legislatívy súvisiacej s možnou konkurenčnou výhodou RTVS pri nákupe športových vysielacích práv, tak ako je to v niektorých krajinách EÚ a Veľkej Británii. Kde inde ako na obrazovkách verejnoprávnej televízie by mali byť vysielané zápasy reprezentačných tímov," uviedol.Zárukou kvality novej programovej služby podľa neho bude tím skúsených a mnohými významnými športovými podujatiami overených komentátorov.Rada vo svojom uznesení požiadala Rezníka o predloženie aktualizovanej stratégie nákupu vysielacích práv do 31. januára 2022.Zároveň mu odporúčala iniciovať rokovania o legislatívnych zmenách súvisiacich s možnou konkurenčnou výhodou RTVS pri nákupe športových vysielacích práv.V uznesení ho tiež žiada, aby predkladal priebežnú správu o stave programovej služby Šport na mesačnej báze.