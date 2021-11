Slovan Bratislava v zápase s PAOKom Solún doma remizoval, zostáva tak v hre o postup

Európska konferenčná ligy 2021/2022 vo futbale - F-skupina - štvrtok:

ŠK Slovan Bratislava (SR) - PAOK Solún (Gréc.) 0:0

Bez kariet, rozhodoval: Higler (Hol.)

Zostavy:

Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, Božikov, De Marco (90. Da Silva) - Agbo, Rabiu (90. S. Mráz) - Green (70. Čavrič), Weiss, Zmrhal (70. Dražič) - Henty

PAOK: Paschalakis - Taylor, Varela, Crespo (46. Mihaj), Sidcley - Kurtič, Esiti (64. Schwab) - A. Živkovič, El Kaddouri (71. Murg), Biseswar (86. Mitrita) - Akpom (71. Swiderski)



Lincoln Red Imps (Gibr.) - FC Kodaň (Dán.) 0:4 (0:2)

Góly: 5. Johannesson, 7. Lerager, 63. Boving, 73. Hojlund



Tabuľka:

1. FC Kodaň 5 4 0 1 13:5 12

2. Slovan 5 2 2 1 8:5 8

3. PAOK Solún 5 2 2 1 6:4 8

4. Lincoln 5 0 0 5 2:15 0



Hlasy (zdroj: RTVS):

Jurij Medveděv (obranca Slovana): "Mojej šanci chýbala presnosť, ale pokusu niečo chýbalo. Zápas to bol ťažký, PAOK hral veľmi dobre. Na konci nám trochu dochádzali sily. Hralo sa na ťažkom teréne."



Vladimír Weiss ml, (krídelník Slovana): "Vedeli sme o kvalite súpera. Nechceli sme ísť do sprostého presingu a vedeli sme, že šanca príde. Vytvorili sme si príležitosti, ale nepremenili sme ich, Podali sme však dobrý výkon a môžeme na ňom stavať. Museli sme hrať kontrolovane, pretože PAOK je vpredu veľmi silný. Dobre sme vykrývali priestor a nepustili sme hostí do šancí. Nedali sme gól, no stále žijeme. Chceli sme zvíťaziť a zaistiť si postup, ale je dôležité, že sme neprehrali a zostali v hre o postup."



Vladimír Weiss st. (tréner Slovana): "Bol to náročný duel. Chceli sme hrať rozumne, nechceli sme to otvoriť. Vpredu sme neboli až tak nebezpeční, dve či tri akcie sme nedotiahli do finálnej fázy. Vpredu sme boli trochu ustráchaní, chýbala nám sviežosť a sila na rozhodnutie duelu. Sme radi, že sme gól nedostali, no mrzí nás, že sme aspoň jeden nestrelili. Do Kodane pôjdeme s úmyslom zvíťaziť, tam asi nebudeme až pod takým tlakom."





25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali 0:00 s hráčmi gréckeho tímu PAOK Solún v F-skupine Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 a udržali sa v hre o postup do jarnej vyraďovacej časti. "Belasí" z doterajších piatich duelov vyťažili osem bodov rovnako ako PAOK, obe vzájomné stretnutia sa skončili nerozhodne.Lídrom tabuľky je dánsky FC Kodaň, ktorý má 12 bodov a už istotu postupu. V úvode decembra čaká na zverencov trénera Vladimíra Weissa staršieho duel v Dánsku, Gréci nastúpia doma proti Lincolnu Red Imps z Gibraltáru. Keďže pri PAOK-u sa očakáva hladký triumf nad trpaslíkom, tak na Slovan čaká v Kodani náročná úloha, keď na postup bude potrebovať pravdepodobne vyššie víťazstvo.Štvrtkový súboj na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave priniesol opatrný futbal, defenzívy oboch súperov si dávali pozor a uvedomovali si dôležitosť duelu. PAOK mal loptu častejšie na svojich kopačkách a bol aj strelecky aktívnejší (14:7), strely na bránku však boli v prospech Slovana (3:2).Prvú vážnejšiu šancu v zápase mal po polhodine hry hosťujúci Diego Biseswar, ale približne z trinástich metrov mieril trestuhodne nad. Pred polčasovou prestávkou pohrozil aj domáci Jurij Medveděv, ale jeho strela tesne minula bránku hostí. Po hodine hry sa neujala ani hlavička Ucheho Agba a keďže vzápätí hlavičke Andreho Greena chýbala razancia, skóre sa nemenilo.