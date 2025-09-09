Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Rada STVR momentálne nemá obsadenú pozíciu predsedu. Machala priblížil, kedy pristúpia k jeho voľbe


Tagy: generálna riaditeľka STVR generálny tajomník služobného úradu MK SR Parlamentný výbor pre kultúru a médiá Rada STVR

Predseda Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) bude volený v najbližšom možnom termíne. Na zasadnutí výboru Národnej rady SR pre ...



lukas machala 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) bude volený v najbližšom možnom termíne. Na zasadnutí výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá to deklaroval podpredseda Rady STVR a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala.


Uviedol to v odpovedi na otázku poslankyne a podpredsedníčky výboru Zory Jaurovej (PS), v súvislosti s tým, že pozícia predsedu Rady STVR momentálne nie je obsadená. Jej predošlý predseda Jozef Krošlák náhle zomrel začiatkom tohtoročného júla.

Rada STVR nie je kompletná


Machala zdôvodnil to, že dosiaľ nezvolili predsedu Rady tým, že Rada STVR nie je kompletná. Plánujú teda počkať, kým bude mať Rada STVR kompletný počet členov, a potom k voľbe predsedu pristúpia. Podľa Machalu by to mohlo byť niekedy koncom septembra, alebo začiatkom októbra. Prízvukoval, že Rada je plne funkčná.

Machala je toho názoru, že on osobne nijako nezasahuje do fungovania verejnoprávneho telerozhlasu, reagoval tak na otázku týkajúcu sa toho, či si nemyslí, že je jeho pôsobenie v Rade STVR problematické, aj vzhľadom na to, že zastáva pozíciu generálneho tajomníka MK SR.

Machala má svedomie čisté


Zdôraznil, že je profesionál, roky pôsobil v médiách a je aj právnik, a teda vie, čo si môže dovoliť a čo nie. "Ja mám svedomie čisté, pokiaľ by to bolo inak, tak by som to nevykonával," vyhlásil.

Lukáš Machala a generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková odprezentovali na rokovaní výboru aj Výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie a rozhlasu za rok 2024. Správa má okolo 300 strán, prináša podrobné informácie o programových službách televízie aj rozhlasu, sledovanosti a podieloch na trhu, ale aj o samotných programoch.


Zdroj: SITA.sk - Rada STVR momentálne nemá obsadenú pozíciu predsedu. Machala priblížil, kedy pristúpia k jeho voľbe © SITA Všetky práva vyhradené.

