Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Koalícia dehonestuje prácu parlamentu, niektoré odvolávania ministrov stoja skoro rok, kritizoval Galko


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany Minister vnútra Minister zdravotníctva Minister životného prostredia Ministerka kultúry SR Ministri schôdza parlamentu

Súčasná vládna koalícia neskutočným spôsobom dehonestuje prácu parlamentu. Vyhlásil to nezaradený opozičný poslanec Ľubomír Galko, ktorý spolupracuje so stranou



Zdieľať
66e042ffc012a159485228 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Súčasná vládna koalícia neskutočným spôsobom dehonestuje prácu parlamentu. Vyhlásil to nezaradený opozičný poslanec Ľubomír Galko, ktorý spolupracuje so stranou Demokrati, s poukazom na to, že medzi 150 bodmi aktuálnej septembrovej schôdze sú viaceré odložené návrhy na odvolávania ministrov.


„Už si ani nikto nepamätá, že za čo ich ideme odvolávať, pretože tam sú viacerí ministri, kde odvolávanie bolo iniciované začiatkom roka 2025,“ povedal Galko. Doplnil, že jedno z odvolávaní je dokonca z konca roka 2024. „Máme septembre, to je 10 mesiacov,“ zdôraznil opozičný poslanec. Takéto niečo sa podľa Galka nedialo nikdy v minulosti. „Ani za Mečiara, a za tých iných vlád už tobôž nie,“ dodal Galko.

Podľa programu septembrovej schôdze Národnej rady SR by sa poslanci mali zaoberať návrhmi na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi a ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi. Medzi predloženými bodmi je tiež návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.


Zdroj: SITA.sk - Koalícia dehonestuje prácu parlamentu, niektoré odvolávania ministrov stoja skoro rok, kritizoval Galko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany Minister vnútra Minister zdravotníctva Minister životného prostredia Ministerka kultúry SR Ministri schôdza parlamentu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruská bomba zasiahla civilistov pri vyplácaní penzií, viac ako 20 ľudí zabila
<< predchádzajúci článok
Rada STVR momentálne nemá obsadenú pozíciu predsedu. Machala priblížil, kedy pristúpia k jeho voľbe

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 