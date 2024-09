Rada vlády pre ľudské práva chce od Suskovho ministerstva zvolanie mimoriadneho zasadnutia, hovorí o mediálnom lynči mimovládok

Neinformovanie o výsledkoch auditu

Štatút Rady vlády pre ľudské práva

9.9.2024 (SITA.sk) - Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť požaduje od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR zvolanie jej mimoriadneho zasadnutia . Členov Rady znepokojuje najnovšie konanie rezortu spravodlivosti pri udeľovaní dotácií v oblasti ľudských práv "Pôjde tak už o tretie mimoriadne zasadnutie Rady vlády, ktoré zvolali jej členovia z dôvodu nezrovnalostí v postupe a komunikácii ministerstva o dotačnej výzve v oblasti ľudských práv," upozorňujú.Najnovšie konanie a komunikáciu rezortu sledujú s obavami, poukazujú na to, že ministerstvo prisľúbilo, no nesplnilo, že bude promptne informovať a komunikovať o výsledkoch auditu s mimovládkami. Tvrdia tiež, že MS SR nereaguje ani na žiadosti o zverejnenie správy z auditu, a tiež nekomunikuje postup v prípade, ak by audit preukázal pochybenia."Členovia sa ministerstva tiež pýtajú prečo boli predbežné výsledky auditu použité na politický boj medzi politickými stranami, na ďalšie znevažovanie a mediálny lynč mimovládnych a neziskových organizácii a porušovanie ľudských práv terajších a bývalých zamestnancov a zamestnankýň. Nedôveru voči najnovšiemu postupu a komunikácii ministerstva spravodlivosti umocňujú aj medializované informácie o výsledkoch auditu dotačnej schémy v oblasti ľudských práv, ktoré sú v rozpore s informáciami zverejnenými Ministerstvom spravodlivosti," dopĺňa Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť poukazujúc na články viacerých médií.Zastúpenie mimovládnych organizácií i ďalších inštitúcií v Rade je tiež znepokojené úsilím rezortu spravodlivosti zmeniť štatút Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Uviedli, že ministerstvo zaradilo zmenu štatútu do medzirezortného pripomienkového konania bez toho, aby to prekonzultovalo s členmi Rady, a to i napriek tomu, že ide o poradný orgán MS SR."Takýto postup považujú nielen za porušovanie pravidiel otvoreného vládnutia, ako aj ďalších legislatívnych pravidiel, ale vyvoláva aj podozrenie, že ide iba o ďalšie manipulatívne a účelové vyjadrenia s cieľom útočiť na mimovládne organizácie bez relevantných dôkazov. Členovia a členky Rady vlády zastupujúci mimovládny sektor a ďalšie inštitúcie preto iniciovali mimoriadne zasadnutie Rady a budú o termíne zasadnutia, ako aj o ďalšom vývoji informovať," uviedli ďalej.Pod výzvou na zvolanie zasadnutia Rady sú uvedení Adriana Mesochoritisová Laco Oravec , Zuzana Havírová, Attila Agócs , Silvia Miháliková, Dagmar Horná Branislav Mamojka , Barbora Holubová, Sylvia Tiryaki, Silvia Porubänová Martin Bútora , Vladislav Matej, Božena Flamíková, Martin Bútora.