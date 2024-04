Rada vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ má za sebou prvé stretnutie, informoval minister Raši (video)

Sú v nej aj splnomocnenci vlády pre občiansku spoločnosť, rómske komunity a národnostné menšiny ako aj predstavitelia všetkých ministerstiev, ktoré sa podieľajú na vytváraní legislatívy eurofondových výziev.

Plán legislatívnych úloh vlády

Revízia nového eurofondového obdobia

22.4.2024 (SITA.sk) -Na prvom rokovaní prebrala rada niekoľko zásadných tém, ktoré sa dotýkajú života občanov.„Preberali sme plán legislatívnych úloh vlády SR, aby sa nestalo, že bude prijatá nejaká legislatíva bez toho, aby bola spripomienkovaná a odkomunikovaná aj na takejto platforme so všetkými, ktorých sa dotýka," uviedol Raši a pokračoval, že hovorili aj o informáciách k plánovaným úlohám v oblasti regionálneho rozvoja.„Naše ministerstvo má na starosti aj regionálny rozvoj, má na starosti podporu najmenej rozvinutých okresov. Chceme zmeniť celkovú filozofiu. Chceme, aby sa najmenej rozvinuté okresy stali okresmi prioritnými," priblížil Raši s tým, že ich podporu nechcú nadväzovať iba na mieru nezamestnanosti, ale aj napríklad na to, či je v danej obci vybudovaná kanalizácia, cestná infraštruktúra, dostupnosť či vzdelávacie základne. Zmenou by mal prejsť aj Program Slovensko 2021 - 2027.„Ku koncu tohto roka a začiatkom budúceho sa bude robiť revízia nového eurofondového obdobia, čiže bude možnosť časť peňazí a ich priorít, na čo budú použité, pozmeniť. Našim cieľom je, aby sme akékoľvek zmeny v eurofondoch a použití európskych peňazí urobili tak, ako si to naše regióny a partneri, ktorí v nich pôsobia a občania, ktorý v nich žijú, želajú a potrebujú," dodal minister investícií.Raši priblížil, že vznikom rady vznikla diskusná platforma, na ktorej sa bude nielen diskutovať, ale aj prijímať závery, ktoré budú implementované do politiky ministerstva. Poslanec Michal Kaliňák (Hlas-SD) doplnil, že princípom je nerobiť rozhodnutia bez diskusie.„Všetci ocenili, že rada vlády bude sitom, ktorým by mali prejsť všetky zákony, ktoré majú dopady na samosprávy. Dnes zaznela aj dôležitá potreba, aby práve naše ministerstvo nastavovalo koncepciu územného rozvoja Slovenska a po dnešku je viac ako jasné, že neexistuje konflikt medzi mestom a dedinou, medzi podnikateľmi a štátom," uviedol poslanec a spresnil, že išlo o zástupcov podnikateľov, akademickej obce, samospráv alebo štátu. Všetci ocenili práve túto platformu, na ktorej chcú participovať tým, že sa budú vyjadrovať k návrhom a k dopadom paragrafov, nariadení či vyhlášok na rozvoj regiónov.