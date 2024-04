Slováci vyzbierali na muníciu pre Ukrajinu už tri milióny a podľa SaS ukázali, že Ficova vláda ich nereprezentuje (video)

Slovensko môže mať na hranici agresora

Ukrajinci majú nedostatok munície

NATO bolo najlepšie rozhodnutie

22.4.2024 (SITA.sk) - Zbierka Munícia pre Ukrajinu v pondelok ráno prekonala hranicu troch miliónov eur. Slováci tým jasne ukázali, že Ficova vláda ich nereprezentuje. Povedal to v pondelok na tlačovej besede predseda strany Podľa neho obyvatelia Slovenska vedia, že je správne pomáhať slabším a postaviť sa na odpor agresorovi. Pomáhajú tým nielen našim susedom, ale aj nám samotným.„Ak sa Ukrajina neubráni, tak Slovensko naozaj môže mať na hraniciach agresora, ktorý môže zaútočiť potom aj na nás. Vláda tento fakt stále ohýba a stáva sa hlásnou trúbou prokremeľskej propagandy,“ povedal Gröhling. Ficova vláda sa podľa neho dostala k moci práve zneužívaním témy vojny na Ukrajine a aj v nedávnych prezidentských voľbách strašila vojnou.„Pán Fico , vy nemáte nárok hovoriť v mene všetkých Slovákov, ale ani v mene tých, ktorí vás volili, pretože ste ich oklamali, že nebudete posielať zbrane na Ukrajinu a potom ste to schválili a posielate ich iným spôsobom,“ adresoval Gröhling premiérovi s tým, že Ficova vláda dnes vyváža zbrane na Ukrajinu cez súkromné firmy.Generál Pavel Macko , ktorý je predsedom mimoparlamentnej strany ODS, poukázal na to, že v posledných týždňoch bolo na bojisku jasne vidieť dôsledky zaostávajúcej pomoci Ukrajine. Ukrajinci nemajú dosť rakiet a Rusi ešte zintenzívnili bombardovanie nechránených miest a energetickej infraštruktúry.„Takže sa nepotvrdilo to, čo tu tvrdí vládna koalícia, že prestaňme dodávať zbrane a bude mier. Stal sa presný opak – Rusko vystupňovalo agresiu,“ povedal Macko. Dodal, že ho šokovala reakcia podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ), ktorý ostro kritizoval schválenú pomoc pre Ukrajinu.„Chcem pripomenúť pánovi podpredsedovi aj jeho podporovateľom, že Sovietsky zväz sa po pár mesiacoch vojny bránil tesne pred bránami Moskvy a bez zahraničnej pomoci by padol. Napriek tomu vtedy neutrálne Spojené štáty pomáhali Sovietskemu zväzu aj ostatným krajinám,“ uviedol Macko.Za svetlo na konci tunela označil to, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nakoniec podpísal s Ukrajinou zmluvu, uznal platnosť ukrajinských hraníc a tiež právo na integráciu Ukrajiny do Európskej únie.„Rovnako aj Robert Kaliňák uznal, že obranná zmluva o spolupráci s USA je dobrá a Spojené štáty sú férové. Rovnako ako pán Blaha pochválil, že to, že sme v NATO , bolo to najlepšie rozhodnutie,“ poukázal Macko.