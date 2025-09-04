Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. septembra 2025

Radačovský by sa mohol stať veľvyslancom na Cypre, nomináciu údajne odsúhlasil už aj Pellegrini


Poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Radačovský by sa podľa



67e2da6d07f25606080375 676x451 4.9.2025 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Radačovský by sa podľa Denníka N mohol stať slovenským veľvyslancom na Cypre. Médium uviedlo, že túto informáciu mu potvrdili viaceré zdroje z prostredia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj z oblasti politiky.


Podľa informácií, ktorými denník disponuje, Radačovského ešte na jar tohto roka vláda v utajovanom režime odsúhlasila ako veľvyslanca. Taktiež sa mal už stretnúť aj s prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý mal nomináciu tiež odsúhlasiť. Radačovskému mal Národný bezpečnostný úrad urobiť bezpečnostnú previerku a podľa Denníka N Slovensko už požiadalo Cyprus o takzvaný agremán, čiže o súhlas s jeho prijatím. Tento proces zvykne trvať dva až tri mesiace, ide o posledný krok pred vymenovaním hlavou štátu.

Nepriame potvrdenie


Zdroje periodika predpokladajú, že Cyprus by mal agremán udeliť, na veľvyslanectvo v hlavnom meste Cypru Nikózia by tak mohol nastúpiť do konca roka. Súčasnému veľvyslancovi Martinovi Bezákovi už bolo oznámené, že vo funkcii skončí. Rezort diplomacie kandidátov na veľvyslancov nekomentuje ani nepotvrdzuje, ich identitu až do vymenovania držia v utajovanom režime. Poslanec Radačovský ale pre Denník N informácie nepriamo potvrdil.

Situácia je taká – keď mi to bolo ponúknuté, dohodli sme sa, že nesmiem o tom rozprávať, kým to bude ukončené alebo to nebude ukončené v môj prospech. Vidím teda, že iní rozprávajú, a ja chcem dodržať to slovo,“ uviedol pre médium v odpovedi na otázku, či u bol predmetný post ponúknutý, alebo oň sám žiadal.

Nástup náhradníka


Ak by sa Radačovský stal veľvyslancom, znamenalo by to, že do parlamentu by namiesto neho nastúpil náhradník. Radačovský vedie stranu Slovenský patriot, do parlamentu bol ale zvolený na kandidátke Slovenskej národnej strany. Nie je však členom poslaneckého klubu národniarov, funguje ako nezaradený poslanec.

Jeho odchod by teda pre stranu mohol znamenať, že získa poslanca, ktorý do jej klubu vstúpi. SNS temer prišla o klub po rozkole s Rudolfom Huliakom a jeho poslancami, avšak Smer-SD jej „zapožičal" poslanca Dušana Muňka. Ako informovala televízia TA3, ak by Radačovský z parlamentu odišiel, namiesto neho by nastúpil Zdenko Čambal. Ide o podpredsedu SNS a primátora mesta Holíč.


Zdroj: SITA.sk - Radačovský by sa mohol stať veľvyslancom na Cypre, nomináciu údajne odsúhlasil už aj Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanec
