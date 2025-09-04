|
Štvrtok 4.9.2025
Úvodná strana
04. septembra 2025
Kultúrna obec aj samosprávy varujú pred možnými zmenami vo FPU a ich dopadom na kultúru v regiónoch – VIDEO
Tagy: FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry SR Platforma Otvorená kultúra! Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) predseda Prešovského samosprávneho kraja predseda Trnavského samosprávneho kraja Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Primátor Bratislavy
V Bratislave, Žiline i Prešove vo štvrtok spoločne vystúpili zástupcovia samospráv aj kultúrnej obce a vystríhajú pred možnými zmenami vo Fonde na podporu umenia (FPU) ...
4.9.2025 (SITA.sk) - V Bratislave, Žiline i Prešove vo štvrtok spoločne vystúpili zástupcovia samospráv aj kultúrnej obce a vystríhajú pred možnými zmenami vo Fonde na podporu umenia (FPU) a ich dopadom na kultúru v regiónoch. Ako informovala platforma Otvorená kultúra!, predstavitelia krajov, miest, akademickej obce a kultúrnych organizácií podrobili kritike plánované zmeny vo Fonde, ktoré by podľa nich mohli zásadne poškodiť kultúrny život v regiónoch.
Hrozbe podľa nich čelí nezriaďovaná aj zriaďovaná kultúra. Už istý čas sa hovorí o plánovaných zmenách v Štruktúre podpornej činnosti FPU na budúci rok. O možnom vyškrtnutí podpory pre niektoré oblasti z tejto štruktúry informovala platforma Otvorená kultúra! ešte v auguste, spomenula napríklad možné zrušenie podpory pre divadelnú činnosť, regionálne kultúrne centrá či digitálne hry alebo program Mesto kultúry.
Predseda Rady FPU Matúš Oľha zaslal v utorok 19. augusta vyjadrenie Rady k medializovaným informáciám. „Po novele zákona o fonde v auguste 2024 sa predstavitelia tzv. „otvorenej kultúry“ pustili do kritiky nominantov ministerstva kultúry v Rade FPU a šíria poplašné správy o nefunkčnosti a masakre, ktorá má v oblasti kultúry nastať po prijatí Zásad podpory na rok 2026,“ uviedol a následne verejnosť uistil, že podpora na budúci rok je plánovaná vo všetkých segmentoch. Doplnil, že zásady v porovnaní so Štruktúrou podpornej činnosti, ktorá bola kreovaná pred vyše desiatimi rokmi, sprehľadnili a opravili deformácie.
„Vo fonde sa prednostne podporovali subjekty, ktoré mali viac politické ako umelecké poslanie a verejnosti sa prezentovali ako mecéni miestnej a lokálnej kultúry. Cítia sa ohrození tým, že Rada FPU koriguje finančné toky a má záujem podporovať predovšetkým umeleckú tvorbu a nie politický aktivizmus v prospech súčasnej opozície,“ tvrdil Oľha.
Opätovne zdôraznil, že v Zásadách podpornej činnosti na rok 2026 sa zachováva podpora pre všetky oblasti umenia. Zároveň by mala byť eliminovaná doteraz samozrejmá podpora nezriadených kultúrnych inštitúcii, ktoré podľa vyjadrenia predsedu Rady počas desaťročia poberali podporu z FPU prednostne. Dodal, že Fond bude pokračovať v podpore tvorby a uvedenia diel naprieč celým spektrom kultúry.
Tlačové konferencie v troch slovenských mestách nadviazali na spoločnú Výzvu na verejné prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2026. Túto samosprávy a kultúrna obec adresovali predsedovi Rady FPU Oľhovi aj Ministerstvu kultúry (MK) SR dňa 19. augusta. Zástupcovia kultúrnej obce tvrdia, že príslušné inštitúcie na výzvu dosiaľ nereagovali.
Tvrdia tiež, že Rada Fondu bez diskusie s odbornou verejnosťou pripravuje zmenu štruktúry podpornej činnosti na rok 2026 a plánuje rušiť celé programy. Malo by ísť o podporu v celkovom objeme 6,5 až 7,5 milióna eur ročne. To by znamenalo stratu podpory pre viac ako tisícku projektov, pričom polovicu z nich organizujú krajské, mestské či obecné inštitúcie.
„Predstavitelia krajov, miest, akademickej obce a kultúrnych organizácií žiadajú predsedu Rady FPU a ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby okamžite zastavili netransparentný proces prijímania zmien a otvorili odbornú diskusiu,“ apelovali na Oľhu a šéfku rezortu kultúry. Predstavitelia a predstaviteľky kultúrnej obce sú toho názoru, že zmeny v štruktúre podpornej činnosti sprevádza chaos, netransparentnosť a obchádzanie štandardných postupov a dialógu s verejnosťou. „Takýto postup nielenže ignoruje potreby ľudí v regiónoch, ale zároveň ničí roky budovanú kultúrnu infraštruktúru a ohrozuje pracovné miesta stoviek ľudí,“ podotkli.
Signatári tvrdia, že podľa navrhovanej štruktúry FPU by o podporu mohli prísť napríklad knižnice, konkrétne ide o ročnú podporu jeden milión eur pre 400 knižníc. Medzi divadlami by 60 mestských aj nezriaďovaných subjektov mohlo stratiť podporu v sume dva milióny eur ročne. Múzeám a galériám zas podľa signatárov hrozí, že by prišli o 200-tisíc eur ročne, ktoré sú určené na nákup zbierkových predmetov a podporu nových stálych expozícií. O peniaze by mohli prísť aj folklórne festivaly, ide o 130 podujatí s alokáciou takmer milión eur ročne.
Hrozbe podľa samospráv a zástupcov kultúrnej obce čelia aj nezávislé kultúrne a rezidenčné centrá, viac ako štyridsiatke z nich hrozí strata spolu viac ako 2,1 milióna eur ročne, vrátane viacročných grantov. Podporu by mohla stratiť aj oblasť digitálnych hier, vzdelávacie programy, vývoj a tvorba hier s historickými a spoločenskými témami by v prípade zmien mohli stratiť alokáciu 500-tisíc eur ročne.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý) poukázal na konkrétne škody, ktoré by regióny mohli postihnúť. „Ak sa potvrdia navrhované obmedzenia, kultúra v regiónoch utrpí nenahraditeľné škody. V Košickom kraji máme 20 kultúrnych organizácií, ktoré už teraz bojujú s výpadkami podpory. Zrušenie programov na celoročnú činnosť, akvizície či uvedenie divadelných diel je krok späť,“ vyjadril sa.
Košická župa poukázala, že ak by takéto zmeny boli schválené, múzeá a galérie v nej by ročne prišli o viac ako 30-tisíc eur na rozširovanie fondov, divadlá o približne 25-tisíc eur a ohrozené sú podľa KSK celoročné kultúrne programy. „Pred navrhovanými zmenami tvoril celkový objem ročne získaných prostriedkov z FPU pre všetkých 20 kultúrnych organizácií v kraji viac ako 700-tisíc eur,“ uvádza KSK s tým, že už v tomto roku sa prejavil výrazný výpadok podpory. Značnú časť podpory stratilo Bábkové divadlo Košického kraja, Spišské divadlo o ňu prišlo úplne.
Východoslovenská galéria získala z požadovaných vyše 32-tisíc eur na výskum a publikačnú činnosť sumu 4 500 eur. „V podprograme Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť galérie došlo k poklesu podpory o viac ako 70 % oproti roku 2024. V praxi to znamená, že viaceré projekty, hoci formálne schválené, sa nemôžu realizovať, pretože poskytnutá finančná podpora je nepostačujúca na ich uskutočnenie,“ dodáva KSK.
K výzve sa pripojil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, zdôraznil, že je to práve kultúra, ktorá premieňa anonymné priestory a komunity na živé spoločenstvá, ktoré v súčasnosti potrebujeme. „Nesmieme mlčať, keď sa priestor pre umenie zužuje, keď sa spochybňuje hodnota umenia a sloboda tvorby je ohrozená. Naše mlčanie v tejto situácii by bolo nedôstojné aj voči stovkám pracovníkov a pracovníčok v kultúre, ktorí roky budovali kvalitné projekty a pomáhali formovať kultúrnu identitu našich miest a regiónov,“ dodal.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba poukázal, že sedem kultúrnych organizácií, ktoré majú v správe, by v prípade schválenia takýchto zmien ročne prišlo o takmer 200-tisíc eur. Týka sa to napríklad Divadiel Aréna, Astorka či Bábkového divadla, ale aj Malokarpatskej knižnice či múzea v Pezinku.
„Ak Fond na podporu umenia zruší podporu niektorých činnosti, bude to znamenať utlmovanie a postupné vyhasínanie kultúrnych aktivít v regiónoch. Nedoplatia na to len kultúrne inštitúcie, ale najmä obyvatelia, ktorí prídu o prístup ku kvalitnej kultúre a k možnostiam kultúrneho vyžitia vo svojom prostredí,“ varovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
Poukázala, že samospráv sa už dotkli konsolidačné opatrenia a je tak pre ne neúnosné suplovať FPU pri podpore kultúry v regiónoch. K výzve sa pripojil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Trnavská župa poukázala, že vlani jej kultúrne inštitúcie získali z FPU takmer pol milióna eur na 94 projektov, to tento rok len divadlá prišli o skoro tri štvrtiny podpory na prípravu nových inscenácií.
Prešovský samosprávny kraj na čele s Milanom Majerským (KDH) tiež vyzval na zachovanie transparentného a odborného rozhodovania v FPU, odmieta jeho politizáciu. Pripomenul, že kraj zriaďuje 27 kultúrnych inštitúcií s 570 zamestnancami a ročne do nich investuje približne 16,5 milióna eur.
„Žiadame, aby finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia boli prideľované transparentne, odborne, aby nebol fond spolitizovaný, a aby regióny mali dostupnosť k finančným prostriedkom z FPU, či už priamo na zriadenú kultúru, ale aj nezriadenú. Ak štát nechce podporovať regionálnu kultúru, nech prenesie kompetencie aj s financiami na samosprávne kraje,“ uviedol Majerský a doplnil, že len v roku 2025 získala prešovská župa z FPU vyše 450-tisíc eur, ktoré výrazne pomohli pri aktivitách knižníc, divadiel a múzeí.
„Zástupcovia a zástupkyne samospráv spolu s kultúrnou a akademickou obcou preto vyzývajú k okamžitému pozastaveniu procesu schvaľovania navrhovanej Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2026, a tiež požadujú, aby bola k návrhu novej štruktúry podpory otvorená odborná diskusia s odbornou verejnosťou a samosprávami tak, ako to vyžaduje zákon. Upozorňujú, že pri tvorbe novej štruktúry podpornej činnosti má byť rešpektovaná odbornosť a dlhoročné skúsenosti aktérov kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, aby bola pripravená v prospech dostupnosti kultúry pre obyvateľov na celom Slovensku,“ uzavreli predstavitelia kultúrnej obce a samospráv.
Zdroj: SITA.sk - Kultúrna obec aj samosprávy varujú pred možnými zmenami vo FPU a ich dopadom na kultúru v regiónoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
