Radičová označila Achillovu pätu Matovičovej vlády a vyjadrila sa aj ku kauze Kollárova diplomovka

27.6.2020 - Bývalá premiérka a dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Iveta Radičová zhodnotila sto dní vlády Igora Matoviča slovom - prospela. Upozornila, že vládnutie bolo poznačené bezprecedentnou pandémiou koronavírusu, kedy mnohé opatrenia museli byť prijímané rýchlo a niektoré sa museli zmeniť. Preto je podľa nej „nevhodné byť generálom bo bitke“.Za Achillovu pätu vlády označila personálne krytie dôležitých postov. O kauze diplomovej práce šéfa parlamentu Borisa Kollára povedala, že právna ani politická zodpovednosť sa nevyvodila.Expremiérka použila namiesto známky slovné zhodnotenie vlády. „Keďže bola pandémia a známkovanie sa zmenilo, použijem známkovanie, ktoré mali aj stredné školy. Teda hovorím - prospel,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA.Na otázku, či boli Igor Matovič a jeho hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pripravení na vládnutie, uviedla, že na pandémiu nemožno byť pripravení.„Druhá vec je, do akej miery boli pripravení v personálnych otázkach. Tu sme svedkami, diplomaticky povedané, vajatania, priamo povedané, veľmi zásadných personálnych chýb už v tomto prvom období . Personálne krytie dôležitých postov sa zatiaľ javí ako Achillova päta vlády,“ povedala Radičová.Problém postrehla pri koordinácii jednotlivých vládnych rezortov. Tie, ako povedala, postupujú viac podľa volebných programov jednotlivých strán koalície namiesto koordinovaného napĺňania celého programového vyhlásenia vlády.Radičová považuje za predčasné hovoriť o vláde ako o silno reformnej. Tvrdí, že posudzovať konkrétne kroky kabinetu je možné až po zverejnení legislatívneho plánu úloh.„Mať úplne konkrétnu predstavu o tom, v akom tempe, v akých prioritách, akým spôsobom bude napĺňať jednotlivé tézy programového vyhlásenia, ukáže legislatívny plán,“ mienila expremiérka. Čiastočne sa podľa nej dajú posudzovať opatrenia rezortu spravodlivosti, financií, aktuálny balíček rezortu hospodárstva či prístup k životnému prostrediu.Z koronakrízy podľa Radičovej vyplynulo niekoľko ponaučení. Prvým je, že efektivita a funkčnosť štátnej správy sa nemôže hodnotiť pozitívne.Druhým je, že opatrenia, ktoré nezohľadňovali demografickú štruktúru spoločnosti, mobilitu za prácou, reálnu štruktúru trhu práce, sa dnes prejavujú ako problém. Tretím ponaučením je, že sú profesie nevyhnutné pre život, ktoré boli dlhodobo poddimenzované v podobe slovného uznania a aj mzdového ohodnotenia.Radičová vymenovala, že okrem profesií v oblasti epidemiológie, hygieny, lekárskych vied, ide o profesie súvisiace s dodávkou vody, plynu, výroby a distribúcie elektriny, výroby potravín, odvozu smetí vrátane opatrovateľov seniorov a dlhodobo chorých.Za veľké ponaučenie, či už pri pandémii alebo finančnej kríze, expremiérka považuje spoločnú odpoveď a nadnárodné úsilie. „Otvoril sa jasný priestor preto, akým zmysel má mať nielen EÚ, ale aj ostatné nadnárodné spoločenstvá na zvládnutie globálnej krízy,“ zdôraznila.O kauze diplomovej práce šéfa parlamentu Borisa Kollára, ktorý čelí výzvam na odstúpenie z funkcie, expremiérka povedala, že v tejto súvislosti možno hovoriť o právnej a politickej zodpovednosti. „Ani jedna, ani druhá vyvodená nebola. To nie je dobrý krok po období, kedy sme boli zaplavení vetou – skutok sa nestal,“ povedala Radičová.Zároveň poukázala na problém zákonných právomocí dekana či rektora školy, ak štátna komisia rozhodne o udelení titulu. „Príkladom sú moje tri osobné súdne spory, kedy som odmietla udeliť titul napriek tomu, že komisia rozhodla,“ doplnila.V súvislosti s Kollárovou kauzou sa podľa Radičovej začalo a priori delenie, ako keby súkromné školy boli nekvalitné a verejnoprávne kvalitné. Pripomenula, že v kauze titulu Andreja Danka (SNS) išlo o verejnú školu. „Nie je deliaca čiara, že na verejnoprávnych školách sa to nestáva,“ dodala expremiérka.