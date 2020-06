Veľká Británia zruší povinnú karanténu, aby mohli ľudia vycestovať na dovolenky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - Britská vláda od 6. júla uvoľní obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a umožní tak ľuďom vycestovať na letné dovolenky bez toho, aby pri návrate museli absolvovať 14-dňovú karanténu. Nahradí ju systém semaforu, ktorý zaradí do kategórií štáty v závislosti od pretrvávajúcej hrozby nákazy.Do samoizolácie tak budú musieť už len dovolenkári, ktorí sa vrátia do Spojeného kráľovstva z "červených" zón alebo miest s vysokou mierou výskytu koronavírusu.Úplný zoznam krajín vláda zverejní na budúci týždeň. Medzi krajiny, ktoré dostanú "zelenú", však pravdepodobne bude patriť Španielsko, Grécko či Francúzsko.Veľká Británia zaviedla 14-dňovú karanténu pre všetkých, čo pricestujú do krajiny, 8. júna. Opatrenie čelilo rozsiahlej kritike zo strany turistického sektoru i leteckých dopravcov. Ministerka vnútra Priti Patelová uviedla, že cieľom opatrenia bolo "predísť druhej vlne" koronavírusu.