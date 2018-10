Radikálna digitalizácia štátu by podľa progresívcov ušetrila peniaze

Michal Truban. Foto: FB Michal Truban Foto: FB Michal Truban

Bratislava 9. októbra (TASR) - Radikálnu digitalizáciu štátu, ktorá ušetrí čas, množstvo peňazí a zníži byrokraciu, navrhuje podpredseda mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban. Nejde o vylepšovanie štátnych webových stránok a projektov, ale zmenu filozofie. Slovensko tak môže byť prvou krajinou, ktorej občania nebudú musieť vypĺňať formulár, uviedol v utorok na tlačovej konferencii. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) s jeho tvrdeniami nesúhlasí.Truban upozornil, že podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a útvaru Hodnota za peniaze ministerstva financií nás malo stáť štátne IT o 150 miliónov eur menej, ale úrad vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) hovorí, že to bude stáť o 150 miliónov eur viac ako sa plánovalo.tvrdí podpredseda PS.Problémom, prečo štátne IT doteraz nefunguje, je podľa neho hlavná priorita niektorých ľudí, ktorí to majú na starosti, a to čerpanie eurofondov. Štátne IT fungovalo doteraz ako, mieni Truban.vyhlásil s tým, že je potrebné mať na strane štátu viac interných a lepšie platených IT architektov a programátorov, ktorí rozumejú digitálnemu svetu.PS navrhuje otvorený štát dosiahnuť tak, že bude spolupracovať s občanmi a komunitou. Zároveň otvorí svoje rozhrania, aby inovatívne firmy vedeli pripravovať riešenia, ktoré štátu nenapadnú. Štát sa musí podľa progresívcov otvoriť malým dodávateľom s menšími projektmi a softvérom, tiež zdieľaniu zdrojových kódov, komunikácii úradníkov a IT pracovníkov s verejnosťou, aby od nich vedel čerpať nápady a spätnú väzbu.Podľa ÚPVII by však radikálna zmena filozofie informatizácie verejnej správy znamenala aj radikálne navýšenie finančných prostriedkov z daní nás všetkých, ktoré môžeme využiť napríklad na nové cesty, rekonštrukcie nemocníc či budovanie vodovodov a kanalizácii.uviedol úrad v reakcii.