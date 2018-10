Radíme: Aj seniorom hrozí podvýživa, upozorňuje odborník

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 3. októbra (TASR) - Medzi 65. a 70. rokom života sa u človeka výraznejšie začínajú prejavovať prirodzené procesy sprevádzajúce starnutie, ktoré ovplyvňujú aj príjem potravy. Môžu viesť k výživovým poruchám.vysvetľuje gastroenterológ Miloš Bubán.Seniori podľa gastroenterológa často mávajú problém so samotným príjmom potravy. Jedia veľmi málo, niekedy na jedlo zabúdajú alebo sú sýti prakticky hneď, ako začnú jesť, takže ďalšie jedlo odmietnu. Príčinou môže byť aj nastupujúca senilita a demencia. Vzniká tzv. starecká anorexia, najmä po 75. roku života sa stráca tuková a svalová hmota a seniori pôsobia akoby sa zmenšovali.uviedol Bubán.Podvýživa u starších ľudí má podľa neho aj ďalšie dôvody, napríklad socioekonomické. Seniori si neraz kupujú lacnejšie potraviny, ktoré nie vždy spĺňajú výživové potreby. Vynechávajú čerstvú zeleninu, ovocie či ryby. Aj v domovoch sociálnych služieb či v nemocničných zariadeniach a na geriatrických oddeleniach sa podľa odborníka často viac dbá na ekonomiku ako na výživovú hodnotu jedla.Zdravá, veku primeraná strava podľa Bubána môže veľmi pomôcť zlepšeniu zdravotného stavu pri diagnózach ako osteoporóza či kardiovaskulárne ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia vydala pre seniorov špecifické výživové odporúčania. V prvom rade je to pestrá, vyvážená strava, nutrične bohatá a energeticky primeraná, rozdelená do šiestich až siedmich menších porcií denne.hovorí Bubán.V strave starších by nemali chýbať potraviny bohaté na vápnik, vitamíny skupiny B a vitamín D. Vo všeobecnosti by starší ľudia mali jesť nutrične bohaté potraviny v ľahšie stráviteľnej úprave, konzultovať pravidelne svoj zdravotný stav s lekárom a vypočuť si jeho odporúčania.