Hľadáte zábavu? Navštívte Orlando

Je to priam raj zábavy a zábavných parkov. Tu nuda a smútok idú bokom. Orlando síce nie je radené na prvé priečky amerických takzvaných „must see“ (musíte vidieť) ako napr. NYC či San Francisco, ale aj toto mesto sa má naozaj čím pochváliť. My Vám teraz ukážeme čo môžete v tomto živom meste vidieť a zažiť. A možno, keď sa rozhodnete kúpiť si letenky, zabezpečiť si cestovné povolenie ESTA USA, práve Vy zavítate do Orlanda.

Mesto plné zábavných parkov

V Orlande nájdete množstvo zábavných parkov, kde sa nielen skvelo zabavíte, ale vyskúšate aj svoju odvahu a zistíte akú silu má adrenalín. Na atrakciách sa zabavia rovnako tí najmenší ako aj veľkí dospeláci. Všade navôkol pobehujú filmové postavičky. Pripravte sa na dlhé rady, veľa ľudí a samozrejme, na to, že tu miniete takmer všetky svoje úspory!

Universal Studios

Cestovanie do USA sa častokrát spája s Universal Studios. Niet sa čomu čudovať, veď park s rovnomenným názvom sa nachádza nielen na Floride, ale aj v Kalifornii. Tu sa trošku zahráte na hrdinu z filmu či rozprávky. Nachádza sa tu aj množstvo 4D jázd a častokrát sa stane, že bez ujmy neodídete, pretože nechýba ani špliechajúca voda! Tématika atrakcií vychádza z obľúbených filmov ako napr. Harry Potter, Sherk, Transformers a podobne. Isto sa máte na čo tešiť!

Island of Adventure

Na ostrove dobrodružstva vládnu húsenkové dráhy, a niektoré vyzerajú tak hrôzostrašne, že sa na ne trúfnu, len tí najodvážnejší. Najznámejšou je Hulkova dráha.

Disney Resort

Disney Resort je skutočný kolos medzi zábavnými parkmi - nachádzajú sa tu štyri veľké tematické parky, 24 menších tématických parkov, vodné parky, golfové ihriská a množstvo hotelov. Ak máte deti, určite ich vezmite so sebou do Disney Resortu, totižto všade naokolo budú vidieť rozprávkové postavičky a samozrejme nechýba roztomilý Popoluškin zámok. I toto miesto si zamilujete!

SeaWorld Orlando

Komplex zábavného a vodného parku sa preslávil nielen nádhernými morskými živočíchmi, ale aj úžasnými kosatkami. Všetky predstavenia boli a sú krásne a atraktívne, až na predstavenie istej kosatky, ktorá neľútostne usmrtila členov pracovného tímu. Aj napriek nehodám, ľudia stále navštevujú tento park a chcú vidieť obrovské ryby v akcii.

Animal Kingdom

Orlando sa môže pochváliť nielen množstvom tradičných zábavných parkov, ale aj prekrásnou zoologickou záhradou, ktorá je preslávená na celom svete. Táto zoo nesie meno „Animal Kingdom“ a aj v skutočnosti predstavuje také zvieracie kráľovstvo. Aj keď je to ZOO, je nevšedná tým, že taktiež ide o zábavný park, je totižto súčasťou Disney strediska. Napriek tomu, že je to „len“ park, pohodlie, život a komfort zvierat je na prvom mieste. Od ostrova objavov prejdete cez dinopark, či africkú savanu až k Himalájam. Tu možno aj zabudnete, že ste v nejakom zábavnom parku, nie to dokonca v Disney Parku!

V Orlande zažijete takmer aj neskutočné, a verte že, určite budete odchádzať s úsmevom na tvári, neveriac tomu, čo ste práve videli. Vďaka skvelým akciovým letenkám a cestovnému povoleniu ESTA viza , je USA omnoho prístupnejšie ako to bolo v minulosti. Už si len stačí vybrať dátum a zažiť, pravú americkú zábavu