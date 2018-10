Radíme: Dôchodca sa sám rozhodne o spôsobe výplaty dôchodku

Ilustračná snímka.. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. októbra (TASR) - Už pri spisovaní žiadosti o dôchodok sa dôchodca sám rozhodne, ako si dôchodok nechá vyplácať, v hotovosti alebo na účet v banke. Je pritom jedno, či žiada o starobný, predčasný starobný, invalidný alebo niektorý z pozostalostných dôchodkov.Ak si to po čase rozmyslel a chce zmeniť spôsob výplaty dôchodku, napr. z hotovosti na účet, o túto zmenu môže požiadať dvomi spôsobmi, a to žiadosťou s vlastnoručným podpisom, ktorú pošle na adresu ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave. Stačí poslať list, v ktorom uvedie osobné údaje a to, že žiada o zmenu spôsobu výplaty svojho dôchodku spolu s príslušným tlačivom potvrdeným bankou, alebo priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý s ním spíše zápisnicu, a to v ktorejkoľvek pobočke SP alebo v ústredí a priloží tlačivo potvrdené bankou.radí hovorca poisťovne Peter Višváder.O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môže dôchodca požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať jeho identifikačné údaje, čiže rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo účtu v tvare IBAN, dátum, úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý žiada dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu, alebo potvrdenie banky o tom, že je majiteľom účtu.K 31. augustu 2018 posielala Sociálna poisťovňa na bankový účet 965.544 dôchodkov a ďalších 401.950 vyplácala v hotovosti.