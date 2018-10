Diskusný stôl predostrel nové výzvy v boji proti plytvaniu potravinami

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Foto: TESCO STORES SR Foto: TESCO STORES SR

Zástupcovia vlády, maloobchodu, mimovládnych organizácií v utorok 9. októbra 2018 diskutovali pri jednom stole o boji proti plytvaniu potravinami a kľúčovej role, akú v tomto boji zohráva práve medzisektorová spolupráca Foto: TESCO STORES SR Foto: TESCO STORES SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (OTS) - Zástupcovia vlády, maloobchodu, mimovládnych organizácií v utorok 9. októbra 2018 diskutovali pri jednom stole o boji proti plytvaniu potravinami a kľúčovej role, akú v tomto boji zohráva práve medzisektorová spolupráca. Stretnutie zorganizovala spoločnosť Tesco v spolupráci s portálom Euractiv. Hlavnými témami boli okrem dôležitosti medzisektorovej spolupráce aj opatrenia a inovácie v spracovaní potravinového odpadu, ciele udržateľného rozvoja, výzvy v oblasti boja proti plytvaniu potravinami na lokálnej úrovni či pokrok za posledné roky v prítomnosti vzácnych hostí, akými boli Richard Raši (podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu), Branislav Ondruš (štátny tajomník MPSVR SR), Pavol Široký (analytik inštitútu environmentálnej politiky), Zuzana Nouzovská (generálna riaditeľka NPPC), Michal Kišša (Nadácia Pontis), Marko Urdzik (predseda Potravinovej banky SR), Radoslav Števčík (starosta Bratislavy-Starého Mesta), Martin Kuruc (výkonný riaditeľ TESCO STORES SR, a. s.) a Martin Krajčovič (Corporate Affairs Manager, Metro). Súčasťou diskusie bola pre všetkých prítomných prezentácia renomovaného šéfkuchára Jaroslava Ertla o varení bez zvyškov.,“ otvoril podujatie, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.Reťazec Tesco ako prvý a zatiaľ jediný maloobchodník v strednej Európe aktívne bojuje proti plytvaniu potravinami a zaviazal sa znižovať potravinový odpad zo svojich prevádzok. Spoločnosť preto začala intenzívnejšie sledovať a vyhodnocovať objem odpadu vo svojich obchodoch, aby dokázala nájsť spôsob, ako potravinový odpad efektívne znižovať. Okrem toho uviedla sortiment Perfectly Imperfect (Dokonale nedokonalé), čo sú produkty dokonalej chuti a kvality, ktoré síce nespĺňajú všetky estetické kritériá, no sú kvalitné, chutné a výživné. Predajom „dokonale nedokonalej zeleniny a ovocia“ pomáha Tesco bojovať proti plytvaniu potravinami aj svojim dodávateľom.,“ povedal v úvode, výkonný riaditeľ Tesco Slovensko.Dlhodobou prioritou spoločnosti Tesco je bojovať proti plytvaniu potravinami aj cestou darovania potravinových prebytkov v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. „,“ dodalAktivity maloobchodného reťazca Tesco zamerané na znižovanie potravinového odpadu ocenila aj nezávislá komisia. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo Tescu udelené úplne nové ocenenie Via Bona – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Ocenenie Via Bona udeľuje Nadácia Pontis ako uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu.