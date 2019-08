Radíme: Horúčavy môžu ohroziť ľudí s vysokým krvným tlakom

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 12. augusta (TASR) - Pre ľudí s vysokým krvným tlakom môže byť leto s vysokými teplotami podľa kardiológa nebezpečné. Rýchle zmeny teplôt, ľadovo klimatizované miestnosti a nadmerne vyhriate autá im môžu spôsobiť kolaps. Hypertonici, najmä pacienti nad 65 rokov a ľudia s ďalšími pridruženými ochoreniami, by mali dodržiavať niekoľko zásad, ak chcú leto prežiť bez problémov.tvrdí kardiológ Gabriel Kamenský.priblížil kardiológ.Všetkých pacientov upozorňuje, aby užívali lieky podľa odporúčaní lekára.pripomína Kamenský.Každá náhla zmena počasia, či už teploty, vlhkosti, alebo atmosférického tlaku, má vplyv na ľudské zdravie. Ľudia, ktorí majú problémy s tlakom, tieto zmeny môžu pociťovať ešte intenzívnejšie.dopĺňa Kamenský.Hodnoty krvného tlaku sa menia z minúty na minútu, preto je dôležité, aby si ho ľudia, ktorí majú s tlakom akýkoľvek problém, merali pravidelne. Výkyvy teplôt môžu viesť k výkyvom tlaku. Rovnako nie je vhodné nastavovať si klimatizáciu na príliš nízku teplotu. Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by mal byť maximálne päť stupňov Celzia, inak môže človek utrpieť teplotný šok a skolabovať.Nebezpečenstvo hrozí aj pri skákaní do vody. Tá môže byť studená a zmena teploty môže spôsobiť infarkt. Treba piť dostatok tekutín, avšak nadmerné pitie alkoholu zvyšuje krvný tlak a môže zvýšiť riziko srdcovo-cievnych príhod.