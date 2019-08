Ruská verejnosť je pobúrená brutalitou polície proti demonštranom

Zábery z demonštrácií v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. augusta (TASR) - V Rusku vyvolal pobúrenie videozáznam zachytávajúci policajta, ako pri zatýkaní zasadil mladej žene ranu päsťou do brucha. Ľudskoprávna organizácia Agora spustila pátranie po tomto policajtovi a advokátka poškodenej žiada začať trestné stíhanie policajtov prítomných pri zadržaní. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Advokátka Darje Sosnovskej podľa Echa uviedla, že incident vyprovokovalo to, keď sa jej mandantka slovne ohradila proti zadržaniu zdravotne postihnutej osoby na sobotňajšej, úradmi povolenej demonštrácii v Moskve.Podľa advokátky pri zadržaní jej mandantky bolo sedem policajtov, ktorí voči nej použili násilie: okrem úderu do brucha dostala aj ranu do hlavy a bola vystavená hrubému zaobchádzaniu, keď ju nakladali do policajnej dodávky. Advokátka dodala, že mladá žena naďalej pociťuje silné bolesti v brušnej oblasti i hlavy.Sosnovská bola obvinená z porušenia zákona o účasti na mítingoch. Súdne pojednávanie s ňou sa uskutoční v utorok.V médiách sa pertraktuje aj prípad režiséra Dmitrija Vasiľjeva, ktorý je v poradí 13. osobou obvinenou v kauze masových nepokojov počas demonštrácie konanej v Moskve 27. júla na protest proti nezaregistrovaniu nezávislých kandidátov - uchádzačov o post poslanca v Moskovskej mestskej dume.Policajti ho zadržali uplynulý piatok, pričom v sobotu ho museli previezť do nemocnice v zhoršenom zdravotnom stave, pretože vo väzbe mu odobrali inzulín, na ktorý je ako diabetik odkázaný. Lekári sa v jeho prípade obávajú opuchu mozgu.Tieto i viaceré ďalšie prípady, keď bezpečnostné zložky voči demonštrantom v Moskve použili neprimerané násilie, komentoval na sociálnych sieťach aj verejný policajný ombudsman Vladimir Voroncov. Uviedol, že mnoho policajtov a príslušníkov bezpečnostných zložiekK tomuto záveru Voroncov dospel aj na základe monitorovania ich reakcií na sociálnych sieťach.napísal Voroncov podľa Echa Moskvy.Ako príklad uviedol reakciu časti policajtov na videozáznam o ich kolegovi, ktorý udrel ženu do brucha. Veľa policajtov na to podľa nehoZároveň pripomenul, že. Za ich porušenie hrozí aj strata zamestnania.V súvislosti s odmietnutím zaregistrovať časť nezávislých kandidátov sa v Moskve od polovice júla konajú pouličné protesty, počas ktorých bolo zadržaných vyše 2000 ľudí.