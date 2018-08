RADÍME: Kĺbom prospievajú dlhé prechádzky, plávanie alebo cyklistika

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) – V dôsledku dlhodobého sedenia, napríklad v zamestnaní, vznikajú problémy najmä v krížovej oblasti chrbtice. Tá síce patrí ku kĺbom, s ktorými majú ľudia najväčšie problémy, no v ohrozenej skupine je aj koleno, rameno, členok a bedrový kĺb.varoval Tomáš Jakubík, lekár z Clinica Orthopedica. Na správne držanie tela je nutné posilňovať svalstvo, ktoré by malo byť pri sedení primerane napäté, aby došlo k uvoľneniu brušného tlaku. Zníži sa tak tlak na orgány a platničky. Pri správnom sedení by mala byť stolička zasunutá čo najbližšie k stolu, kolená by mali byť v pravom uhle a chodidlá opreté na zemi.Kĺbom prospievajú pravidelné a dlhé prechádzky, vďaka ktorým majú zdravšie kĺby najmä psičkári. Nárazové cvičenia, záťaž alebo nedostatočný oddych ich, naopak, oslabujú. Výrazne ich ovplyvňujú aj prudké zmeny teplôt, horúčavy, ale na druhej strane aj prehnaná zima. K športom, ktoré môžu kĺby poškodiť, patrí napríklad beh po asfalte. Pre beh sa preto odporúča prírodný povrch. Naopak, plávanie a cyklistika pomáhajú odbúravať stres a zároveň udržujú kĺby vitálne.vysvetlil Jakubík.Ženám môže uškodiť nosenie vysokých opätkov, namiesto toho sú vhodnejšie nízke topánky.povedal ortopéd. Dodal, že podpätky človeka nútia stavať sa na špičky a podsadiť panvu, čím sa mení zakrivenie chrbtice, čo zvyšuje záťaž na platničky.