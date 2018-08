V Nemecku začali spolkové krajiny súťažiť o investíciu Elona Muska

Americký investor Elon Musk, majiteľ automobilky Tesla, je rozhodnutý postaviť závody na výrobu batérií a áut s elektrickým pohonom v Ázii a v Európe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palo Alto/Mainz 1. augusta (TASR) - Americký investor Elon Musk, majiteľ automobilky Tesla, je rozhodnutý postaviť závody na výrobu batérií a áut s elektrickým pohonom v Ázii a v Európe. Podnikateľ v júni na Twitteri uviedol, že v Európe dáva prednosť Nemecku. V ňom o investíciu prejavili záujem spolkové krajiny Sársko, Porýnie-Falcko a Severné Porýnie-Vestfálsko.Krajinská vláda v Mainzi (Porýnie-Falcko) v utorok (31.7.) potvrdila, že s americkým investorom nadviazala kontakt. Ministerstvo hospodárstvaÚdajne vyhliadla pre Muska vhodný pozemok. To isté tvrdí aj Sársko.Závod Tesla Grohmann, ktorý Musk kúpil v novembri 2016 v porýnsko-falckom meste Prüm, vyrába sofistikované komponenty pre automobily. K rozhovorom s potenciálnymi partnermi na starom kontinente sa americká centrála Tesly nevyjadruje.Spolková krajina by sa chcela stáť centrom digitalizácie a tým zabodovať u investora. V jej prospech by malo hovoriť aj to, že v Kaiserslauterne sídli nemecké centrum pre umelú inteligenciu. To má však pobočku aj v Sársku.Sársky ministerský predseda Tobias Hans nedávno poslal Muskovi list. Uviedol v ňom, že spolková krajina má záujem o jeho investíciu. Hans už dostal odpoveď. Jeho kancelária informovala, že ponuka bola prijatá a Tesla je pripravená rokovať.O slovo sa hlási aj ministerský predseda Severného Porýnia-Falcka. Andreas Pinkwart oboznámil amerického podnikateľa s tým, že v Euskirchene bude postavený Green Battery Campus, ktorý by mohol stáť v blízkosti jeho automobilky.Záujem o investíciu prejavuje ďalší silný hráč - Stuttgart, metropola Bádenska-Württenberska. Jeho predstavitelia argumentujú tým, že ich spolková krajina je jedným z centier svetového automobilového priemyslu a dôležitým vývojovým strediskom riešenia mobility v budúcnosti.Presnejšie informácie o zámeroch vedenia Tesly v Nemecku nie sú oficiálne známe. Americký denník Wall Street Journal s odvolaní sa na svoje dobre informované zdroje v utorok napísal, že rozhovory sú len v úvodnej fáze.Dodal, že Tesla rokuje aj s holandskými vládnymi úradníkmi. Tam má koncern svoju európsku centrálu.Musk na Twitteri napísal, že pokladá za produktívne, aby sa jeho megatováreň nachádzala v nemecko-francúzskom pohraničí v blízkosti krajín Beneluxu.