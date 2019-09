Radíme: Ľudia by mali jesť menej priemyselne spracovaných potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 30. septembra (TASR) – Ľudia by mali jesť viac základných prirodzených potravín a menej tých priemyselne spracovaných. „odporúča Jana Babjaková z Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, zameraná na problematiku výživy.Správna výživa je dôležitá z hľadiska prevencie chronických chorôb, napríklad onkologických ochorení, chorôb srdca a ciev, chorôb dýchacieho a tráviaceho systému či rôznych iných.tvrdí Babjaková.Všeobecným problémom je podľa nej to, že ľudia majú vysoký energetický príjem avšak nízky výdaj, teda málo fyzickej aktivity. Výživové požiadavky sa menia v závislosti od pohlavia, veku či zdravotného stavu a špecifické sú napríklad v období tehotenstva a dojčenia. Avšak vo všeobecnosti by strava mala byť predovšetkým pestrá a vyvážená a jej základom by mala byť zelenina a ovocie. „zhrnula lekárka.Ľudia by mali prijímať menej červeného a spracovaného mäsa a viac rastlinných ako živočíšnych tukov. Tiež obmedziť alebo vylúčiť údeniny, vyprážané jedlá alebo sladené nápoje. Podľa Babjakovej by ľudia tiež mali kontrolovať svoj zlozvyk automaticky si dosoľovať jedlá bez toho, aby ich predtým ochutnali.vysvetľuje Babjaková. Sladené nápoje treba podľa nej konzumovať vo veľmi obmedzenej miere. Nevhodné je aj prijímať veľké množstvo alkoholu, ktorý je toxickou látkou, prispieva k vzniku rakoviny a má návykový potenciál.