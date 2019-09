Štefánikov príbeh vyrozpráva dobrodružný trikový film Cesta do nemožna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 30. septembra (TASR) - Milan Rastislav Štefánik bol predobrazom moderného dobrodruha. Práve na hranách dobrodružného, životopisného, ale aj romantického filmu pre rodiny sa odohrá jeho životný príbeh na plátne. Cesta do nemožna režiséra Nora Držiaka vstúpi do kín 30. októbra, pri príležitosti výročia vzniku ČSR. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.V prvom slovenskom celovečernom trikovom filme podľa skutočných udalostí bude divák sledovať Štefánikovu dobrodružnú životnú cestu, odhodlanie a vytrvalosť ísť za svojimi snami a cieľmi napriek všetkým prekážkam. Spoznáva cudzie kraje, užíva si bohémsky život v Paríži, zaujíma sa o astronómiu, zdolá Mont Blanc, nafotí prvý československý akt na Tahiti, býva často chorý, napriek tomu sa stane pilotom, bojuje proti Rakúsko-Uhorsku, stojí pri zrode prvej demokratickej Československej republiky a na konci stretáva svoju životnú lásku.Štefánik sa v podaní herca Tomáša Mischuru predstaví vo filme ako intelektuál, generál, politik, cestovateľ, vedec, vynálezca, astronóm, národný hrdina aj kúzelník, milovník žien a bonviván.hovorí producent, kameraman a jeden zo scenáristov filmu Michael Kaboš.Film však nebude s pátosom glorifikovať Štefánika, chce mu dodať ľudský rozmer, vykresliť jeho charakter a priblížiť ho mladému divákovi. "dodal Kaboš." vysvetlil režisér Noro Držiak, ktorý písal scenár spolu s Michalom Balážom.Cesta do nemožna sa odohráva naprieč kontinentmi, paradoxne však štáb za lokáciami nikde necestoval, všetky scény sa nakrúcali v štúdiu pred zeleným pozadím a s minimom rekvizít. Film kombinuje živú hereckú akciu s digitálnou animáciou vytvorenou v štúdiu a s dokumentárnym archívom. Okrem novodobého Štefánika v podaní slovenského herca Tomáša Mischuru sa na plátne predstaví ako jeho dvorný filmár český herec Peter Vaněk, v úlohách Štefánikových osudových žien účinkujú slovenské herečky Kristína Svarinská, Judit Bárdos a české herečky Jana Stryková a Anita Krausová.Film, ktorý vznikol ako slovensko-česká koprodukcia a vzišiel zo súbehu námetov RTVS k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, môže divákov zaujať aj veľkovýpravnou symfonickou hudbou z pera medzinárodne uznávaného skladateľa a dirigenta Vladimíra Martinku. Snímku produkujú slovenská spoločnosť Media film s českou Kabos Film & Media spoločne s Českou televíziou, RTVS a animačným štúdiom Tobogang.