Radíme: Nadmerná hlučnosť vozidla môže signalizovať viaceré problémy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Nepríjemný hluk pri jazde autom, ktorý často znervózňuje a odvádza pozornosť vodiča, môže byť spôsobený viacerými faktormi, ako napríklad odporom vzduchu, ale aj kontaktom pneumatík s vozovkou a interakciou plášťov s podvozkom vozidla. Redukciou hlučnosti pneumatík na svojom vozidle možno zvýšiť komfort jazdy, a to predovšetkým na dlhých cestách. Avšak zvýšená hlučnosť môže byť aj signálom nejakého väčšieho problému.Príčinou zvýšenej hlučnosti pneumatiky však nemusí byť len jej nedostatočná kvalita. Často ju spôsobuje aj nesprávne prezutie. "Na väčšine pneumatík je vyrazená šípka alebo nápis rotation ktoré naznačujú, ktorým smerom sa má koleso s pneumatikou otáčať. Zistíte tak, či je pneumatika nasadená v správnej pozícii," hovorí Aleš Langer zo spoločnosti Continental Barum.Podľa neho dôvodom môže byť tiež strata pôvodných jazdných vlastností plášťov v súvislosti s nedostatočným tlakom v pneumatike, ako aj ich nepravidelným opotrebovaním, ktoré je obvykle spôsobené interakciou daného vozidla s pneumatikou. Každý model vozidiel má inak nastavený podvozok, zriadenú geometriu a to ovplyvňuje pravidelné alebo nepravidelné opotrebovanie jednotlivých pneumatík a následne aj hlučnosť plášťov."Hlučnosť a vibrácie môžu indikovať aj zlý stav ložiska, ktoré sa postupom času opotrebuje natoľko, že pri jazde začne vydávať nepríjemné zvuky a vibrácie. Ak teda registrujete pri jazde zvýšenú hlučnosť a ste si istí, že vaše pneumatiky sú v poriadku, ložiská sú prvá vec, ktorú by ste si mali nechať v autoservise skontrolovať," radí Langer.Nadmernú hlučnosť spôsobuje aj opotrebenie tlmičov, keďže v takomto prípade sa pneumatiky zvyknú ojazdiť nerovnomerne a na pneumatike sa môžu objaviť takzvané plôšky. Netreba zabúdať, že vplyv na hlučnosť jazdy má aj celkové riešenie karosérie a interiéru vozidla.Pneumatiky, ktoré sú zrazu hlučnejšie než predtým, môžu signalizovať aj vážne poškodenie podvozku. Na príčine môže byť opotrebený čap spojovacej tyči stabilizátora. Ten má za úlohu vyrovnávať sily, ktoré pôsobia na kolesá jednej nápravy, a zmierňovať tak nežiaduce vertikálne pohyby kolies.