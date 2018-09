KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Pátranie a Nebezpečná láskavosť

Pátranie

Axel a tajomstvo planéty Kepler

Moulin Rouge

Vlasy

Predátor: Evolúcia

Nebezpečná láskavosť

Pod jedným stromom

Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcéra Margot, polícia spustí pátranie. Po 37 hodinách však nemá jedinú stopu, a tak sa David rozhodne pozrieť niekam, kde zatiaľ nikto nehľadal - do dcérinho notebooku. Pomocou jej počítača a rozhovorov s jej priateľmi David odhaľuje dcérine tajomstvá a zisťuje, že Margot nebola zďaleka tou dokonalou dcérou, za ktorú ju považoval...Kedysi nádherná planéta Kepler je dnes vyprahnutá a na pokraji zániku, pretože Pozemšťania v honbe za zdrojom super energie vydrancovali jedinečný Kvet života.Odvážni mladí obyvatelia planéty Kepler - AXEL, GAGA a BONO sa rozhodnú nasledovať starú legendu a vydávajú sa hľadať semienko života do oázy skrytej v ničivej sopke, aby zachránili svoj domov.Táto misia im do cesty stavia množstvo prekážok a sebeckých protivníkov, no vzdať sa neprichádza do úvahy! V hre je totiž osud ich všetkých.Príbeh básnika Christiana, ktorý spomína na lásku jeho života. So Satine sa zoznámi dôsledkom nechcenej zámeny. Z tohto nevinného stretnutia, sa vyvíja niečo, čo si Satine ako kurtizána nemôžeme dovoliť. Premiéra divadelnej hry, ktorú spolu skúšajú, sa blíži, bohatý vojvoda je rozhodnutý urobiť všetko, aby si Satine podmanil. Je láska medzi Christianom a Satine odsúdená na zánik alebo úspech?Jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia vznikol pod taktovkou Miloša Formana. Sú politickým dielom kritizujúcim spoločnosť, odsudzujúcim vojnu vo Vietname. Zároveň je to film vyzývajúci hippies postaviť sa proti konzervatizmu. Sleduje príbeh Clauda Bukowskeho, ktorý opúšťa rodinný ranč v Oklahome a odchádza do New Yorku, kde spoznáva mladého rebela Bergera a jeho skupinu kamarátov.Jeden z najväčších lovcov v celom vesmíre sa vracia späť na Zem.Všetko sa začína obyčajnou láskavosťou – Emily (Blake Lively) požiada svoju najlepšiu priateľku Stephanie (Anna Kendrick), aby vyzdvihla jej syna zo škôlky. Lenže Emily si po neho už nepríde. Nedvíha telefón a neodpovedá ani na esemesky. Stephanie sa preto spojí s manželom Emily, Seanom (Henry Golding) a spolu rozbehnú veľkú pátraciu akciu. S pribúdajúcimi informáciami postupne prichádzajú na to, že Emily bola v skutočnosti niekým úplne iným a jej pravú tvár vôbec nepoznali. V tej chvíli sa začína odvíjať príbeh plný šokujúcich zvratov, tajomstiev a odhalení, v ktorom majú hlavné slovo láska a pomsta.Pod jedným stromom je komédia chladná a tvrdá ako nehostinné islandské pláne. Natočil ju islandský režisér Hafstein Gunnar Sigurdðsson, na filmovom festivale v Benátkach bola nominovaná na Najlepší film, oficiálne bola uvedená na festivale v Toronte a získala rad ďalších cien a nominácií.Na záhrade pokojného predmestia stojí vysoký košatý strom. Strom vrhá veľký a studený tieň na druhú záhradu. Pri každej záhrade je dom a v nich bývajú ľudia. Susedia, ktorí bývajú v tieni stromu, sa ale nechcú zmieriť s tým, že sa nemôžu poriadne slniť na vzácnom letnom slnku. Boli by radi, aby sa strom aspoň prerezal. "Na ten strom nikto ani nesiahne", znie ale pevné a jasné stanovisko z druhej strany plota. Dohadovanie sa premení na hádky, nevhodné poznámky na osobné obvinenia a nadávky, na rad prídu prepichnuté pneumatiky, potom sa jedným susedom stratí mačka a druhým skoro na to pes. Hovorí sa tiež, že jeden zo susedov bol videný s motorovou pílou…