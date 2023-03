Radíme: Obal od čipsov triedi necelá polovica ľudí, väčšina je z plastu

Väčšina obalov od čipsov je z plastov. Triedi ich však len necelá polovica ľudí (47 percent). Informovala o tom organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.





Vysvetlila, že najčastejšie sa čipsy balia do vrecúšok, ktoré patria do plastov. Niektoré sa balia do tuby, ktorá pozostáva z viacerých druhov obalov. Samotnú tubu treba potom vytriediť ako nápojové kartóny, vrchnák býva z plastu. Pod vrchnákom býva ešte jeden obal, ktorý treba vyhodiť do triedeného zberu nápojových kartónov."Ak nevieme, ako obal od čipsov vytriediť, tak si treba všímať označenie a symboly na samotných obaloch, ktoré nás informujú o tom, z akého materiálu je obal vyrobený. Platí, že čo sa dá od obalu oddeliť, treba oddeliť a vytriediť samostatne," vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Dodala, že pri triedení sa treba riadiť aj inštrukciami konkrétneho mesta alebo obce.Obaly od zemiakových lupienkov sa zdajú poloprázdne. Je to preto, lebo sa v nich nachádza dusík, ktorý sa stará o ochrannú atmosféru a chráni čipsy pred oxidáciou. Tak podľa organizácie ostávajú dlho čerstvé, chrumkavé a v požadovanej kvalite.