Zmena režimu, vojna, ekonomická kríza...zanikne v tom krvavý zločin?

O zmiznutí tínedžerky v období, keď nastanú veľké politické a spoločenské zmeny, príde vojna a ona je zrazu na okraji záujmu. Príbeh o rodine, ktorá je bezmocná, utrápená a nevysvetliteľná strata jedného z nich ich nadosmrti poznačí. Ovplyvní každý ich krok, stretnutie, každý jeden deň...

V istú septembrovú noc roku 1989 v malom mestečku na dalmátskom pobreží zmizne dievča. Po sedemnásťročnej Silve akoby sa zľahla zem a policajné pátranie neprináša nijaké výsledky. Naposledy ju videli na miestnej rybárskej zábave. Pátra po nej brat, rodičia, aj polícia. Vylepujú plagáty na okolí v Splite, Záhrebe, Ľubľane, v Bosne a Hercegovine...ale všetko bez úspechu.

Hoci existuje viacero teórií a podozrivých, Silvin prípad zatienia politické a spoločenské udalosti v Chorvátsku – ekonomický kolaps, zmena režimu, vojna. Poslední, ktorí sa ešte nevzdali nádeje, sú jej najbližší a mladý vyšetrovateľ Gorki Šain poverený prípadom.

Uplynie takmer tridsať rokov a Silva je stále nezvestná. Životy ľudí v mestečku pokračujú ďalej, poznačené nevyriešenou záhadou a temnou stránkou chorvátskej reality. Nakoniec sa predsa len vynorí stopa, ktorá všetko zmení.

Kam zmizla Silva Velová, a čo sa s ňou stalo?

Jurica Pavičić o svojej knihe Krvavá voda:

Krvavá voda z vydavateľstva Ikar je temný príbeh o dievčati, ktoré zmizne – buď utiekla z domu, alebo ju niekto zavraždil, uniesol? Ktovie? – a to všetko na pozadí búrlivých čias: odtrhnutie Chorvátska od Juhoslávie, následná občianska vojna, spoločenské zmeny, ekonomický úpadok. To všetko Jurica Pavičić výborne vykreslil, pretože to pozná, zažil to, žil tú realitu.

Zároveň však kladie otázku – nakoľko poznáte svoje deti, svoju rodinu, príbuzných? Počas pátrania totiž lepšie spoznávame Silvu (teda najmä jej najbližší) a to detaily, o ktorých ani netušili. Zisťujú, že vlastne nevedeli, čo robí a kým vlastne je. Tak ako každý tínedžer, aj ona bola náladová, mala svoje muchy, úlety, divné správanie...a pritom to mohlo byť čosi celkom iné. Teraz sa na ňu začínajú dívať iným pohľadom, viac o nej premýšľajú a akoby ju lepšie spoznávali, hoci tu už nie je.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Jurica Pavičić je chorvátsky prozaik, scenárista, autor krátkych poviedok a novinár. Reputáciu si získal netradičnými trilermi a kriminálnymi románmi, v ktorých mieša sociálnu analýzu s morálne zložitými situáciami a ľudskými osudmi.

Kriminálny román Krvavá voda získal najvýznamnejšie chorvátske ceny za prózu, Gjalského cenu Spolku chorvátskych spisovateľov a Fritzovu cenu. Francúzske vydanie titulu bolo ocenené v rámci Grand Prix de la littérature policiere ako najlepší cudzojazyčný kriminálny román preložený do francúzštiny.

Milan Buno, knižný publicista