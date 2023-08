Radíme: Ochorenia pečene ľudia podceňujú, upozornil gastroenterológ

Ľudia môžu podceňovať ochorenia pečene, pretože príznaky nie sú vždy viditeľné, alebo sú viditeľné v závažnom štádiu. Upozornil na to gastroenterológ Ladislav Kužela. Medzi najčastejšie ochorenia pečene patrí jej nealkoholové stukovatenie, teda steatóza. Je to stav, keď sa v pečeni hromadí veľké množstvo tuku, čo môže viesť k jej zápalu a poškodeniu.





"Najčastejšími príčinami stukovatenej pečene sú obezita a inzulínová rezistencia, ktoré môžu spôsobiť ukladanie prebytočného tuku v pečeni. To môže viesť k nealkoholovému stukovateniu pečene, čo je najbežnejší typ stukovatenia pečene. K hromadeniu tuku v pečeňových bunkách a následne k stukovateniu pečene prispieva aj konzumácia veľkého množstva alkoholu, vysoké hladiny triglyceridov a cholesterolu v krvi, a tiež niektoré vírusové infekcie," vysvetlil Kužela. Najčastejším odporúčaním pri stukovatenej pečeni sú režimové opatrenia, pomôcť jej možno aj pomocou esenciálnych fosfolipidov.Odborník poukázal na to, že ľudia môžu podceňovať ochorenia pečene, pretože príznaky nie sú vždy viditeľné. Priblížil, že ochorenia pečene môžu byť spôsobené mnohými faktormi, ako je nadmerná konzumácia alkoholu, obezita alebo vírusové infekcie, čo môže viesť k tomu, že si ľudia myslia, že sa im to nestane. "Navyše, často chýba povedomie a pochopenie toho, aká dôležitá je pečeň pre celkové zdravie a aké ťažké je liečiť pokročilé ochorenie pečene," zhrnul Kužela.Vysvetlil, že pečeň je dôležitý orgán, ktorý v tele plní viacero životne dôležitých funkcií. "Medzi najdôležitejšie patrí detoxikácia. Pečeň filtruje a odstraňuje toxíny, lieky a iné škodlivé látky z krvi. Pomáha tiež metabolizovať tuky, bielkoviny a sacharidy, premieňa glukózu na glykogén, ktorý skladuje a produkuje aj žlč. Tá je nápomocná pri trávení. Pečeň tiež uchováva dôležité živiny, ako sú vitamíny a minerály a uvoľňuje ich podľa potreby tela. Pomáha aj regulovať hladinu cukru v krvi, krvný tlak a cholesterol," vymenoval Kužela.Ozrejmil, že pečeň je orgán, ktorý je schopný sa rýchlo regenerovať. "Skladá sa zo špecializovaných buniek nazývaných hepatocyty, ktoré majú schopnosť sa v prípade potreby deliť a regenerovať. Je to nevyhnutné, pretože pečeň je zodpovedná za spracovanie a detoxikáciu rôznych látok, ktoré vstupujú do tela, vrátane liekov, alkoholu a toxínov," poznamenal Kužela. Regeneračná schopnosť pečene má však limity a pri dlhodobom vystavení toxickým látkam môže prísť k jej poškodeniam.