Ľudia sa v Prahe lúčili so slovenským hudobníkom V. Patejdlom

S Vašom odišiel kus Elánu, uviedol na poslednej rozlúčke Jožo Ráž





S Vašom odišiel kus Elánu, ale v Eláne zase s nami navždy zostane kus Vaša. Na poslednej rozlúčke hudobníka Vaša Patejdla v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove to v stredu uviedol spevák skupiny Elán Jožo Ráž, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"A jedno je podstatné, Vašo. Elán je večný a ty si večný s ním," dodal. Jeho dlhoročný kolega a člen skupiny Elán Ján Baláž uviedol, že slovami nie je možné vyjadriť momentálne pocity. "S Vašom sme prežili krásne a mnohoročné spoločenstvo v súkromnom i umeleckom živote," zdôraznil.



Smútočným hosťom sa prihovoril prostredníctvom nahrávky aj český producent, scenárista a moderátor Martin Hrdinka, ktorý je spoluautorom muzikálu Jack Rozparovač. "Spomíname na to najlepšie a najkrajšie, čo sme s Tebou zažili a je toho dosť. Sme tu všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prešli tvojím životom...A, že nás nie je málo," konštatoval. Patejdla označil za "najväčšieho melodika na svete". "Tvoja hudba s nami zostane navždy...Ďakujeme Vašo, šťastnú cestu," uzavrel Hrdinka.

Posledná rozlúčka v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove začala piesňou Voda, čo ma drží nad vodou v podaní českého huslistu Pavla Šporcla. Počas omše zaznela aj skladba Trištvrte na jeseň, ktorú v gitarovom sprievode Juraja Buriana zaspievali Andrea Zimányiová a Zuzana Gamboa.



So slovenským spevákom, hudobníkom, skladateľom, hudobným producentom a dlhoročným členom skupiny Elán sa okrem rodiny a priateľov prišli rozlúčiť i kolegovia z umeleckého života. Poslednej rozlúčky sa zúčastnili napríklad členovia skupiny Elán, speváčky Beáta Dubasová, Sisa Sklovská a slovenský choreograf a režisér Ján Ďurovčík. Z českých kolegov sa prišli rozlúčiť s Vašom Patejdlom frontman skupiny Olympic Petr Janda a český spevák Petr Kolář. Vzdať hold mu prišli aj desiatky fanúšikov, ktorí mohli sledovať prenos z rozlúčky priamo pred bazilikou.



Patejdlovi priaznivci, ktorí nemohli prísť na pohreb, sa budú môcť so slovenským hudobníkom rozlúčiť formou podpisu do kondolenčnej knihy v Divadle Kalich. Od 1. do 9. septembra bude pre záujemcov k dispozícii v divadelnej pokladnici, uviedlo Divadlo Kalich na Facebooku.



Spevák a hudobník Vašo Patejdl zomrel v sobotu 19. augusta po ťažkej chorobe vo veku 68 rokov. Bol skladateľom, aranžérom, hudobným producentom, dlhoročným členom skupiny Elán a hráčom na klávesové nástroje. V uplynulých troch dekádach spolupracoval s desiatkami osobností slovenskej a českej populárnej hudby. Je autorom mnohých hitov, viacerých muzikálov, filmových soundtrackov či scénickej hudby. Za svoje skladby získal viacero ocenení.