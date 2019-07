Radíme: Praktické rady pre cestu autom na dovolenku do Chorvátska

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP

Maďarsko:



Ročná župná diaľničná známka - 5000 HUF (platí najviac do 31.1.2020)

30-dňová diaľničná známka - 4780 HUF

10-dňová diaľničná známka - 3500 HUF



Rakúsko:



Ročná diaľničná známka - 89,20 eura (platí najviac do 31. 1. 2020)

60-dňová diaľničná známka - 26,80 eura

10-dňová diaľničná známka - 9,20 eura



Slovinsko:



Ročná diaľničná známka - 110 eur (platí najviac do 31. 1. 2020)

30-dňová diaľničná známka - 30 eur

7-dňová diaľničná známka - 15 eur



Diaľničné poplatky sa v Chorvátsku vyberajú na mýtnych bránach. Ceny sa pohybujú medzi 7 - 8 eur za 100 kilometrov. Chorvátske mýto je možné platiť v hotovosti (v kunách a eurách), platobnou kartou, alebo prostredníctvom elektronického mýta – ENC. Pri použití ENC ušetríte 21,74 percenta oproti bežnému mýtnemu a môžete využívať vyhradený pruh ENC.



Prístroj ENC od spoločnosti Hrvatske autoceste zakúpite v 14 predajných miestach na diaľniciach, ktoré však nie sú otvorené nonstop. Dobitie je možné prostredníctvom internetu, SMS, bankovým prevodom, alebo osobne na vybraných mýtnych bránach. Tu je zoznam predajných miest ENC vrátane otváracej doby a zoznam mýtnych brán, kde je možné na mieste dobiť ENC prístroje: http://hac.hr/en/toll-rates/where-get-prepayment



Združenie Chorvátske diaľnice (HAC.hr) prevádzkuje prehľadnú interaktívnu mapu chorvátskych diaľnic (http://hac.hr/en/interaktivna-karta-autocesta-?language=en), na ktorej si môžete zobraziť všetko od zjazdov z diaľnice, benzínových staníc, odpočívadiel.



Mýto od maďarskej hranice po Záhreb:



Diaľnica A4 Goričan — Záhreb (od maďarskej hranice do Záhrebu) pre I. kategóriu vozidiel - 6,40 eura

Mýto od slovinskej hranice po Záhreb:

Diaľnica A2 Macelj (Trakoščan) – Zagreb (Zaprešič) pre I. kategóriu vozidiel - 6,50 eura



Kompletný cenník mýta vám poskytne stránka: http://hac.hr/en/cjenik_autocesta/A1?c=Rijeka%20%28Grobnik%29



Mýtne poplatky na najfrekventovanejších úsekoch vrátane desaťpercentnej letnej prirážky (od 15. júna do 15. septembra) sú:



1. Pre osobné automobily:



Záhreb-Rijeka - 9,50 eura

Záhreb-Zadar - 18,10 eura

Záhreb-Split - 27 eur

Záhreb–Dubrovník - 34,70 eura



2. Pre motocykle:



Záhreb-Rijeka - 6,20 eura

Záhreb-Zadar - 10,80 eura

Zájreb-Split - 16 eur

Záhreb-Dubrovník - 20,80 eura



Rýchlostný limit pre osobné automobily a motocykle:



Mimo obce – cesta: 90 km/h

Mimo obce - rýchlostná cesta/ Expressway: 110 km/h

Mimo obce – diaľnica: 130 km/h



Pokuty za prekročenie rýchlosti:



V obci:



o 10 až 20 km/h - 68 eur

o 30 až 50 km/h - 270 eur



Mimo obce:



o 10 až 30 km/h - 69 eur

o 30 až 50 km/h - 135 eur



Za jazdu pod vplyvom alkoholu (viac ako 0,50 promile v krvi), omamných a psychotropných látok alebo pod vplyvom liekov, za jazdu v zakázanom smere, predbiehanie kolóny na neprehľadnom mieste hrozí v Chorvátsku trest odňatia slobody až na tri roky.



Chorvátske úrady nainštalovali na diaľniciach kamerový systém. Ten dokáže rozlíšiť značku vozidla, zmerať rýchlosť, ale súčasne vie rozoznať, či vodič za volantom telefonuje a či má zapnutý bezpečnostný pás.



Pomoc motoristom na cestách poskytuje telefónna linka: 1987 (ak telefonujte z mobilného telefónu: +385 1 1987). Za poskytnuté služby sa platí v hotovosti alebo akreditívom automotoklubu krajiny, kde je vozidlo evidované.

