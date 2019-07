USA navrhli ďalšie clá na celý rad výrobkov z EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. júla (TASR) - Spojené štáty v pondelok (1. 7.) navrhli ďalšie clá na celý rad výrobkov z Európskej únie (EÚ) v hodnote 4 miliardy USD (3,52 miliardy eur) ako odvetu za dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus.Zoznam produktov zahŕňa napríklad parmezán a mnohé iné syry a ďalšie potraviny, ako sú klobásy, šunky, škótska a írska whisky, cestoviny či olivy a tiež chemikálie a kovy.Úrad amerického obchodného zástupcu v pondelok vo svojom vyhlásení uviedol, že dáva na verejné pripomienkovanie doplnkový zoznam výrobkov, ktoré by mohli byť predmetom dodatočných ciel.Na doplnkovom zozname je 89 položiek v približnej hodnote 4 miliardy USD a rozširuje pôvodný zoznam zverejnený 12. apríla, na ktorom sú položky v hodnote približne 21 miliárd USD, dodal úrad.Washington a Brusel sa viac ako 14 rokov navzájom obviňujú z nespravodlivého dotovania leteckých gigantov Boeing a Airbus. Je to najdlhší a najzložitejší spor, ktorým sa zaoberá Svetová obchodná organizácia (WTO).Trump si dal za cieľ sústrediť sa počas pôsobenia v úrade prezidenta na - podľa jeho slov - nekalé obchodné praktiky, ktoré znevýhodňujú USA. A clá sú jeho obľúbeným nástrojom.Najnovšia kapitola roztržky USA a EÚ prichádza uprostred obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom, v rámci ktorého si obe strany navzájom zaviedli clá za stovky miliárd dolárov.USA začali v apríli s procesom zavádzania ciel proti EÚ. Brusel zase pripravil návrh ciel na americké produkty v súvislosti s dotáciami pre Boeing.Trumpova administratíva sa snaží oddeliť tieto clá od ostatných a argumentuje, že sú súčasťou sporu o dotácie v oblasti letectva, a nie celkovej snahy vyvíjať tlak na EÚ, aby rokovala s Washingtonom o širšej obchodnej dohode.Trump sa vlani v lete dohodol s vtedajším predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom na odložení ciel, kým obe strany rokujú obchodnej dohode. Ale zatiaľ sa na rokovaniach dosiahol len malý pokrok. No aj keď sa USA snažia oddeliť spor Airbus-Boeing od ostatných obchodných otázok, hrozba ciel určite nepovedie k väčšiemu pokroku na týchto rozhovoroch.(1 EUR = 1,1349 USD)