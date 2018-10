Radíme: Slováci si stále nedostatočne uvedomujú dôležitosť 3. piliera

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 9. októbra (TASR) - Súčasný dôchodkový systém nie je dlhodobo udržateľný a ľudia by si mali vytvárať vlastné zdroje na dôchodok. Pokojnú starobu bez väčších finančných komplikácií si však môže zabezpečiť prakticky každý. Problémom však je, že priemerný Slovák začína premýšľať nad dôchodkom až v strednom veku.Podľa Martina Višňovského, prezidenta Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností, dôchodkové sporenie nie je šikovný marketingový ťah finančných inštitúcií. Predstavuje logiku, ktorú v sebe skrýva slovenský dôchodkový systém a jeho perspektíva vzhľadom na niekoľko dôležitých faktorov. Dobrým príkladom je pôrodnosť, ktorá bude podľa štatistík a odhadov naďalej klesať. To spôsobí, že súčasný systém nebude v budúcnosti schopný zabezpečiť ľuďom v penzijnom veku dostatočný dôchodok. Týka sa to najmä tých občanov, ktorí sú dnes v produktívnom veku, tzv. generácia mileniálov.Podľa prieskumu, ktorý začiatkom tohto roka zrealizovala agentúra NMS Media Research na vzorke 1149 respondentov, je finančná gramotnosť slovenských mileniálov nízka a na dôchodok veľmi nemyslia. Výsledky odhalili, že starobné dôchodkové sporenie, teda 2. pilier má založených 10 % mladších mileniálov (15 - 25 rokov), 30 % starších mileniálov (26 - 35 rokov), 26 % príslušníkov generácie X (36 - 55 rokov).Omnoho horšie sú na tom mileniáli, pokiaľ ide o doplnkové dôchodkové sporenie, teda 3. pilier, pretože to majú uzatvorené len dve percentá mladších mileniálov, 10 % starších mileniálov, 17 % príslušníkov generácie X.radí Višňovský.Podľa neho, hoci si mnohí mileniáli nešetria, celkový trend sa vyvíja - síce pomaly, ale správnym smerom. Od legislatívnych zmien v roku 2014 stúpol počet slovenských sporiteľov v 3. pilieri o 10 %. Je to spôsobené aj stavom na trhu práce, kde sa vedie boj o kvalifikovaných, ale i bežných zamestnancov a najmä veľké zahraničné firmy ponúkajú 3. pilier ako zamestnanecký benefit.