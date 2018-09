Radíme: Sociálne poistenie riešte len v priamom kontakte s poisťovňou

Sociálna poisťovňa, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. septembra (TASR) - Občania by sa nemali nechať oklamať praktikami podvodníkov a svoje sociálne záležitosti by si mali riešiť vždy výlučne v priamom kontakte so Sociálnou poisťovňou (SP). Vyskytli sa totiž prípady podvodného konania nielen formou návštevy v bydlisku, ale aj formou e-mailov, listov, v ktorých podvodne žiadali občanov, aby napr. zaplatili dlh voči SP.radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.Podľa neho Sociálna poisťovňa nenavštevuje ľudí doma, jej zamestnanec môže poistenca navštíviť iba v súvislosti s kontrolou liečebného režimu počas pracovnej neschopnosti.Občania si môžu všetky záležitosti spoľahlivo vyriešiť či už návštevou pobočky poisťovne, alebo telefonicky či e-mailom v kontakte s Informačno-poradenským centrom Sociálnej poisťovne.