Pokles zásob ropy v USA podporil ceny

Tokio 20. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, keď trhy ovplyvnili informácie o poklese ropných zásob v USA, ako aj o vysokom dopyte po benzíne. Ceny suroviny navyše podporili signály, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pravdepodobne nezvýši produkciu, čím by riešila klesajúci vývoz z Iránu.Americké ministerstvo energetiky v stredu (19.9.) oznámilo, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 2,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Americký ropný inštitút (API) vo svojej správe zverejnenej deň predtým predpokladal, že zaznamenali rast o 1,2 milióna barelov. Navyše, aj zásoby benzínu podľa údajov ministerstva klesli, a to výraznejšie, než sa predpokladalo.Na trhy okrem toho naďalej pôsobí neistota v súvislosti s blížiacimi sa sankciami USA voči Iránu v oblasti exportu ropy. Tie vstúpia do platnosti 4. novembra, mnohé firmy však už v predstihu rušia kontrakty s blízkovýchodnou krajinou.Nie je však isté, do akej miery budú iní producenti schopní výpadky z Iránu kompenzovať. OPEC a ďalší producenti by o tom mali diskutovať počas schôdzky, ktorá sa bude konať cez víkend v Alžírsku. Ako však pre agentúru Reuters uviedol zdroj z OPEC, žiadne kroky v súvislosti s týmto problémom sa neočakávajú.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla do 8.26 h SELČ o 23 centov na 79,63 USD (68,25 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 71,72 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 60 centov.